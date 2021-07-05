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ВТБ: спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза перед обновлением программы

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Средненедельный объем выдачи льготной ипотеки клиентам ВТБ во второй половине июня превысил 2 тыс. кредитов на сумму 8,6 млрд рублей, тогда как в первой половине месяца он составлял около 1,4 тыс. сделок на 5,5 млрд. Таким образом, перед окончанием прежних условий программы спрос на нее вырос в 1,5 раза.

"Как мы и ожидали, в конце июня произошел существенный рост числа совершенных сделок по льготной ипотеке. Это связано с желанием заемщиков, особенно в крупных городах, успеть решить свой квартирный вопрос на более выгодных условиях. ВТБ был готов к повышенному спросу, изначально верно рассчитав свой лимит по льготной ипотеке, чтобы у всех заёмщиков была возможность своевременно получить кредит", — комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.

Эксперт ипотечного рынка также добавил, что в настоящее время ВТБ уже работает по обновленной программе, на первом этапе сохраняя для своих заемщиков ранее действовавшие ставки. Клиенты с первым взносом от 20% получат кредит под 5,7%, остальные — под 5,9%. "Со 2 июля ВТБ начал прием заявок и выдачу кредитов по новым условиям ипотеки с господдержкой. Мы уверены, что она также будет пользоваться спросом, прежде всего, в регионах со средним размером ипотечного кредита в пределах 3 млн рублей", — отметил Евгений Дячкин.

ВТБ за все время действия программы льготной ипотеки выдал более 100 тыс. кредитов на сумму около 340 млрд рублей. Доля банка на рынке по объему продаж — 20%. Размер среднего ипотечного кредита составил около 3,3 млн рублей, первоначального взноса — порядка 33%.

Обновленная программа, действующая после 1 июля, предполагает размер первоначального взноса от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 3 млн рублей. Максимальный срок кредита — до 30 лет.

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