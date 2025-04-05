В ночь на 5 апреля над Самарской областью уничтожили 6 БПЛА

В ночь на субботу, 5 апреля, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 6 БПЛА над территорией Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ночь на субботу, 5 апреля, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 6 БПЛА над территорией Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Всего над территорией РФ было уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Напомним, накануне атаке беспилотников подвергся Чапаевск. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что атаковано промышленное предприятие. Погибших и пострадавших нет.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.