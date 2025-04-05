В ночь на 5 апреля над Самарской областью уничтожили 6 БПЛА

В ночь на субботу, 5 апреля, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 6 БПЛА над территорией Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ночь на субботу, 5 апреля, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 6 БПЛА над территорией Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Всего над территорией РФ было уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Напомним, накануне атаке беспилотников подвергся Чапаевск. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что атаковано промышленное предприятие. Погибших и пострадавших нет.