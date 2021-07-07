Самарца будут судить за убийство мужчины

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу мужчины, которого ранее заподозрили в убийстве, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, 13 марта 2021 г. нетрезвый самарец из-за неприязни напал с ножом на Б. и нанес ему не менее 10 ранений. Пострадавший скончался.

Сейчас уголовное дело направлено в Промышленный районный суд для рассмотрения.