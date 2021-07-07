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Преступления Происшествия

Самарца будут судить за убийство мужчины

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу мужчины, которого ранее заподозрили в убийстве, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, 13 марта 2021 г. нетрезвый самарец из-за неприязни напал с ножом на Б. и нанес ему не менее 10 ранений. Пострадавший скончался.

Сейчас уголовное дело направлено в Промышленный районный суд для рассмотрения.

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Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.

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Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.

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