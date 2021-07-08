В Тольятти до 12 августа закроют движение по М-5 из-за аварийно-восстановительных работ

На участке строительства транспортной развязки на 974 км федеральной трассы М-5 "Урал" в Тольятти движение автомобилей со стороны Самары и Москвы с 15 июля будет перенаправлено по одному путепроводу. Второй будет закрыт до 12 августа в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.
В настоящий момент в рамках гарантийных обязательств подрядной организацией АО "Волгомост" разрабатывается порядок ликвидации выявленных нарушений ровности покрытия и пластичных деформаций, вызванных установившимися с середины мая текущего года аномально высокими температурами окружающей среды.
Ситуация осложнена возросшей интенсивностью движения транзитных транспортных средств, а также возникновением заторовых ситуаций вблизи поста ГИБДД "Рубеж", где регулирование движения осуществляется с использованием реверсивной полосы. Такая схема действовала и до начала строительства транспортной развязки, что несомненно сказывается на образовании пробок в период возрастающей интенсивности.
Для ликвидации и недопущения развития негативной ситуации ФКУ "Поволжуправтодор" рассматривается вариант введения временных ограничений движения для всех видов транспортных средств при наступлении неблагоприятных погодных условий (температура наружного воздуха превышает +32).
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.