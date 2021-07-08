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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Тольятти до 12 августа закроют движение по М-5 из-за аварийно-восстановительных работ

ТОЛЬЯТТИ. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На участке строительства транспортной развязки на 974 км федеральной трассы М-5 "Урал" в Тольятти движение автомобилей со стороны Самары и Москвы с 15 июля будет перенаправлено по одному путепроводу. Второй будет закрыт до 12 августа в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.

В настоящий момент в рамках гарантийных обязательств подрядной организацией АО "Волгомост" разрабатывается порядок ликвидации выявленных нарушений ровности покрытия и пластичных деформаций, вызванных установившимися с середины мая текущего года аномально высокими температурами окружающей среды.

Ситуация осложнена возросшей интенсивностью движения транзитных транспортных средств, а также возникновением заторовых ситуаций вблизи поста ГИБДД "Рубеж", где регулирование движения осуществляется с использованием реверсивной полосы. Такая схема действовала и до начала строительства транспортной развязки, что несомненно сказывается на образовании пробок в период возрастающей интенсивности.

Для ликвидации и недопущения развития негативной ситуации ФКУ "Поволжуправтодор" рассматривается вариант введения временных ограничений движения для всех видов транспортных средств при наступлении неблагоприятных погодных условий (температура наружного воздуха превышает +32).

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