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ДТП Происшествия

В Шигонском районе пострадали две пассажирки врезавшейся в столб легковушки, а ее водитель скрылся

ШИГОНЫ. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 9 июля, в 1:50 неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигаясь по ул. Безымянной п. Волжский Утес Шигонского района не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал на правую обочину и врезался в опору освещения, об этом сообщили в ОГИБДД "Сызранское".

По данным полицейских, после столкновения водитель с места ДТП скрылся. А в результате случившегося пострадали и были госпитализированы две его пассажирки, одна из которых несовершеннолетняя.

Сотрудники ОГИБДД "Сызранское" напоминают, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок 12-18 месяцев либо административный арест на срок до 15 суток и просят очевидцев аварии позвонить по телефонам: (8464)33-38-66, 102 или обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова 50, каб.13.

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