В Шигонском районе пострадали две пассажирки врезавшейся в столб легковушки, а ее водитель скрылся

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В пятницу, 9 июля, в 1:50 неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигаясь по ул. Безымянной п. Волжский Утес Шигонского района не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал на правую обочину и врезался в опору освещения, об этом сообщили в ОГИБДД "Сызранское".