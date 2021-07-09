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Образование Общество

 В селе Сырейка прошел бал медалистов

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8 июля 2021 г. в Доме культуры сельского поселения Сырейка Кинельского района состоялось торжество, посвященное выпускникам-медалистам средних школ. Восемь ребят получили аттестат с отличием и золотую медаль "За особые успехи в учении". Поздравить вчерашних школьников пришли: депутат Самарской губернской думы, руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Александр Живайкин, глава муниципального района Кинельский Юрий Жидков, председатель собрания представителей Кинельского района Юрий Плотников, начальник отдела реализации образовательных программ Кинельского управления областного минобрнауки Ирина Исаева, учителя и родители.

Фото: предоставлено автором

С теплыми напутствиями к молодежи обратился Александр Живайкин: "Вы золотой запас Кинельского района и всей Самарской области! За годы учебы было немало побед, но много испытаний еще впереди. Предстоит поступление в высшие и средние учебные заведения. В своем послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона в мае этого года губернатор Дмитрий Игоревич Азаров предложил дополнительную меру поддержки для поступивших в вузы и ссузы нашей области — выплату в размере 10 тыс. рублей. Я уверен, что вы ее обязательно получите.

В Самарской области, в том числе в Кинельском районе, создаются дополнительные условия для самореализации выпускников, закрепления молодых специалистов на самарской земле. В регионе совершенствуется инфраструктура для всестороннего развития студенчества, система поддержки занятий наукой, творчеством, физической культурой и спортом. Усилиями вузов и при поддержке главы региона учреждаются именные стипендии, гранты, организуются стартапы, конкурсы, тренинги и фестивали. Например, именно в нашей области ежегодно проходит молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга". Молодежный форум уже давно вышел за границы окружного мероприятия: среди участников — студенты и школьники, учащиеся из других регионов и десятка стран. Его содержание отражает стратегические направления государственной молодежной политики: "Наука и образование будущего", "Агрополис", "Ты — предприниматель", "PROспорт" и др.

Я не советую искать счастья вдали от родного дома. Депутатский корпус, региональное правительство во главе с Дмитрием Игоревичем Азаровым предоставляют вам всестороннюю поддержку и дают шанс учиться в наших передовых вузах, чтобы сделать Самарскую область процветающей.

Хочу выразить глубокую признательность родителям, воспитавшим достойное поколение. По поручению губернатора Азарова передаю слова благодарности в адрес педагогов за их самоотверженный труд, доброжелательность и профессионализм".

Парламентарий вручил каждому медалисту специальный подарок от губернатора — часы. Кроме того, родители и коллективы школ были награждены благодарственными письмами администрации.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

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