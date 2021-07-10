Два человека погибли и пять пострадали при ДТП под Самарой

В пятницу, 9 июля, в 21:38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении двух легковых автомобилей Skoda Octavia и Chevrolet Cruze на 17-м км автодороги Осинки — Приволжье, в районе села Студенцы Хворостянского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным чрезвычайной службы, на момент столкновения в автомобилях находились семь человек, детей среди них не было. В результате ДТП два человека погибли и пять пострадали.

Движение на трассе из-за ДТП не было приостановлено.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Всего для работ на месте аварии были привлечены 22 человека, которые использовали семь единиц техники.

Тем временем очевидцы в соцсетях сообщают, что после столкновения обе машины слетели с трассы и загорелись.