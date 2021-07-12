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ДТП Происшествия

В Самаре под машину попал пешеход на электросамокате

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье,11 июля, в Промышленном районе Самары участником ДТП стал 31-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший в 21:00 без прав по ул. Воронежская, от ул. Свободы в направлении ул. Краснодонская. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при повороте налево напротив дома № 101 по ул. Победы он сбил 27-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора на электросамокате, не спешившись.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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