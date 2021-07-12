В Самаре под машину попал пешеход на электросамокате

В воскресенье,11 июля, в Промышленном районе Самары участником ДТП стал 31-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший в 21:00 без прав по ул. Воронежская, от ул. Свободы в направлении ул. Краснодонская. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, при повороте налево напротив дома № 101 по ул. Победы он сбил 27-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора на электросамокате, не спешившись.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!