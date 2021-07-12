Стартовала вторая волна набора в специализированном учебном научном центре "Лобачевский"

Стартовала вторая волна приемной кампании в специализированный учебный научный центр (СУНЦ) "Лобачевский". Прием заявлений проводится на физико-математическое и химико-биологическое направления.
Первыми учащимися центра станут 75 талантливых детей из Приволжского федерального округа. 60 ребят будут приняты в 10-й класс, 15 — в 11-й класс.
По словам ректора университета Лобачевского Елены Загайновой, в СУНЦ школьники получат возможность не только закончить ступень основного общего образования, но и заняться своими научными проектами, используя все ресурсы ННГУ.
"Основная часть занятий будет проходить в Балахне, в нашем филиале, где есть и общежитие, и учебные корпуса. Но обязательно раз в неделю ребята будут приезжать в университетский городок, как раз для научно-исследовательской работы, где с ними будет заниматься сильнейший преподавательский состав — наши профессора и ученые. Ребята смогут проводить научные эксперименты на самом современном оборудовании. Такой формат организации образовательного процесса обеспечит максимальную концентрацию на учебе", — подчеркнула Елена Загайнова.
Напомним, специализированный учебный научный центр (СУНЦ) создан на базе Балахнинского филиала ННГУ имени Н. И. Лобачевского в 2021 году. Проект реализуется при поддержке министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области в рамках национального проекта "Наука и университеты". СУНЦ представляет собой школу-интернат с полным проживанием для талантливых ребят, окончивших 9-10 классы в школах Приволжского федерального округа. Обучение будет проходить на бесплатной основе, за счет федерального гранта. Зачисление в СУНЦ будет проводиться по результатам вступительных испытаний: конкурс портфолио, психологическое тестирование, оценка учебных достижений и предметных компетенций, собеседование с претендентом.
Подробная информация о поступлении представлена на сайте СУНЦ ННГУ.
Национальный проект "Наука и университеты" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя три федеральных проекта: "Передовые научные центры", "Научная инфраструктура" и "Молодые ученые".
Среди ключевых целей нацпроекта — обеспечение присутствия России в пятерке ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, которые определены приоритетами научно-технологического развития; создание привлекательных условий работы для молодых перспективных исследователей; формирование 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.