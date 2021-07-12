Стартовала вторая волна набора в специализированном учебном научном центре "Лобачевский"

Стартовала вторая волна приемной кампании в специализированный учебный научный центр (СУНЦ) "Лобачевский". Прием заявлений проводится на физико-математическое и химико-биологическое направления.

Первыми учащимися центра станут 75 талантливых детей из Приволжского федерального округа. 60 ребят будут приняты в 10-й класс, 15 — в 11-й класс.

По словам ректора университета Лобачевского Елены Загайновой, в СУНЦ школьники получат возможность не только закончить ступень основного общего образования, но и заняться своими научными проектами, используя все ресурсы ННГУ.

"Основная часть занятий будет проходить в Балахне, в нашем филиале, где есть и общежитие, и учебные корпуса. Но обязательно раз в неделю ребята будут приезжать в университетский городок, как раз для научно-исследовательской работы, где с ними будет заниматься сильнейший преподавательский состав — наши профессора и ученые. Ребята смогут проводить научные эксперименты на самом современном оборудовании. Такой формат организации образовательного процесса обеспечит максимальную концентрацию на учебе", — подчеркнула Елена Загайнова.

Напомним, специализированный учебный научный центр (СУНЦ) создан на базе Балахнинского филиала ННГУ имени Н. И. Лобачевского в 2021 году. Проект реализуется при поддержке министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области в рамках национального проекта "Наука и университеты". СУНЦ представляет собой школу-интернат с полным проживанием для талантливых ребят, окончивших 9-10 классы в школах Приволжского федерального округа. Обучение будет проходить на бесплатной основе, за счет федерального гранта. Зачисление в СУНЦ будет проводиться по результатам вступительных испытаний: конкурс портфолио, психологическое тестирование, оценка учебных достижений и предметных компетенций, собеседование с претендентом.

Подробная информация о поступлении представлена на сайте СУНЦ ННГУ.

Национальный проект "Наука и университеты" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя три федеральных проекта: "Передовые научные центры", "Научная инфраструктура" и "Молодые ученые".

Среди ключевых целей нацпроекта — обеспечение присутствия России в пятерке ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, которые определены приоритетами научно-технологического развития; создание привлекательных условий работы для молодых перспективных исследователей; формирование 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня.