Самарцам предложили выбрать достопримечательности для продолжения интерактивного гида по городу

Компания МТС при поддержке администрации городского округа Самара и департамента туризма министерства культуры Самарской области объявляет о расширении онлайн-путеводителя по Самаре "Виртуальная прогулка". Жители Самары смогут поучаствовать в выборе достопримечательностей и архитектурных памятников, возле которых будут установлены новые информационные пюпитры с QR-кодами.

Принять участие в онлайн-голосовании за новые объекты "Виртуальной прогулки" можно по ссылке до 1 августа. По итогам голосования 5 объектов, набравших наибольшее количество голосов, будут оснащены информационными табличками с QR-кодами, используя которые можно будет прослушать аудиогид с интересными и малоизвестными фактами о каждом из объектов и посмотреть уникальные фотографии. Запуск новых объектов "Виртуальной прогулки" планируется ко Дню города.

В перечень знаковых для города и интересных для туристов и местных жителей объектов, которые предлагается включить в "Виртуальную прогулку", вошли Покровский собор, хоральная синагога, Пушкинский народный дом (сейчас — дворец культуры железнодорожников), особняк Зеленко, "дом с атлантами", сквер Аксакова и другие достопримечательности, расположенные в историческом центре Самары. В составлении списка объектов приняли участие эксперты департамента туризма министерства культуры и краеведы интернет-журнала "Другой город".

"Гости и жители города уже привыкли видеть красочные информационные таблички с аудиогидом возле знаковых объектов на улицах Самары. На сегодняшний день проект "Виртуальная прогулка" охватывает большое количество достопримечательностей и важных туристических локаций. Но осталось еще много объектов, заслуживающих внимания. То, что их выбор будет определять онлайн-голосование, имеет особую ценность, поскольку вовлеченность местных жителей к разработке интерактивного гида имеет высокую социальную значимость", — отметил руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

"Проект "Виртуальная прогулка" существует уже несколько лет и разросся за это время до 80 точек в разных районах Самары, от поселка Управленческий до площади Революции, рассказывая самарцам и гостям города о наиболее интересных вехах в истории города. Мы видим стабильно высокий интерес к нашему виртуальному "экскурсоводу", особенно сейчас, когда не все готовы путешествовать в другие города и страны и внутренний туризм приобретает особенную популярность. Поэтому мы готовы продолжать проект и включать в него те объекты, которые сами жители считают туристической "визитной карточкой" Самары. Не сомневаюсь, что в результате онлайн-голосования "Виртуальная прогулка" пополнится действительно интересными и знаковыми для самарцев достопримечательностями", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.