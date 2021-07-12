Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов заняться расчисткой береговой линии

В понедельник, 12 июля, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание с участием руководителей министерств и ведомств, глав муниципалитетов региона. Один из важных вопросов — сохранение чистоты водных объектов области и уборка мусора на береговой линии.

"Мне поступают жалобы по загрязнению береговой полосы — практически по всем муниципальным образованиям Самарской области. Это касается не только берегов Волги, но и других водных объектов. Есть обращения и по замору рыб, в том числе по тем небольшим водным объектам, где провели очистку и благоустройство. Людей эта ситуация очень тревожит", — отметил Дмитрий Азаров и потребовал разъяснения ситуации у министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александра Ларионова.

Глава профильного ведомства сообщил, что в этом году из-за летнего зноя наблюдается повышение температуры воды относительно средних многолетних значений — в среднем на 5 градусов выше нормы.

"Мы все обращения по замору рыбы отработали совместно с Росрыболовством и провели исследования. По заключению наших лабораторий причиной гибели послужили природные явления, а именно — низкое содержание растворенного в воде кислорода. Техногенный фактор был полностью исключен", — подчеркнул министр. Он добавил, что муниципалитеты должны оперативно очищать водоемы. "На это надо обращать внимание глав районов, муниципалитетов, действовать оперативно", — обратился губернатор.

Александр Ларионов также отметил, что береговую линию загрязняют не только отдыхающие, но и дачники — не все садовые товарищества заключили договоры с региональным оператором по вывозу ТКО. Минприроды региона во все организации направлены предупредительные письма о нарушении экологического законодательства.

"Вместе с муниципальными образованиями мы в ближайшее время проведем рейды по береговым полосам и примем меры по очистке и наказанию виновных", — подчеркнул министр.

"На улице жара, огромное количество людей выезжает на природу, количество отходов большое и, соответственно, если своевременно не справляться с вывозом, поступают жалобы. В частности, люди обращаются по ситуации на острове Зелененький", — обратил внимание губернатор.

Глава города Елена Лапушкина пояснила, что причиной накопления мусора на острове стал сбой по вывозу. Дмитрий Азаров поручил призвать к ответственности виновных. "Если запретили купаться в необорудованных местах, это не значит, что за территорией не нужно следить", — отметил глава региона.

Дмитрий Азаров поручил Александру Ларионову вместе с муниципалитетами составить список наиболее посещаемых мест, особенно –на Волге, и навести там порядок в течение двух недель.

"Начинайте проводить проверки, и в случае необходимости виновных в загрязнении территорий призывайте к ответственности, — резюмировал губернатор. — У всех глав муниципальных образований региона есть шанс оперативно навести порядок своими силами, провести субботники с привлечением общественности, волонтеров. У нас впереди еще половина лета, и нужно следить за состоянием береговой территории".