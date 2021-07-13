До конца рабочей недели в Самарской области ожидаются дожди с грозами

По данным синоптиков, в период с 13 по 16 июля в регионе сохранится жаркая погода, пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, во вторник днем, 13 июля, в Самарской области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. При грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 26…31 °C.

В ночь на среду, 14 число, сохранится переменная облачность, местами — дожди с грозами. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха 13…18 °C. Днем по-прежнему прогнозируется облачность и кратковременные осадки, грозы. Ветер северо-западный 7-12 м/с. При грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 26…31 °C.



В среду, 15 июля, ночью и днем синоптики также предсказывают переменную облачность, кратковременные дожди с грозами. Ночью — северо-западный ветер 3-8 м/с. Температура воздуха 13…18 °C. Днем северо-западный ветер 7-12 м/с. При грозе порывы 15-20 м/с. Воздух прогреется до +26.+31°C.