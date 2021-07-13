В Самарской области фиксируется резкий рост заболеваемости ОРВИ

В Самарской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ — заболевших два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Таких показателей не было никогда. По внебольничной пневмонии ниже в сравнении с прошлым годом, но это тоже значительные цифры", — подчеркнула руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова 12 июля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Что касается самого коронавируса, то за неделю рост заболеваемости произошел во всех возрастных группах, наибольший зафиксирован среди детей до года и среди молодых людей 18-29 лет. Показатели приближаются к цифрам прошлой зимы, когда действовал масштабный комплекс ограничительных мер.

По информации областного минздрава, сейчас 66% заболевших проходят лечение амбулаторно, 34% находятся в госпиталях, при этом из них 80,8% — средней тяжести, а 13,8% — тяжелые пациенты. 55,5% госпитальных больных с коронавирусом и подозрением на него находятся на кислородной поддержке. Свободный коечный фонд составляет 650 мест. Если он снизится до 400, в течение пяти дней будут развернуты дополнительные койки.

Первым компонентом вакцины привиты почти 645 тысяч жителей, из них более 456 тысяч завершили вакцинацию, получив и второй компонент. В 17 муниципальных образованиях региона, согласно проведенному анализу, выявлена четкая зависимость снижения заболеваемости ввиду роста охвата вакцинацией. В ближайшие два дня ожидается поставка 50700 доз "Спутника V".

На штабе обсуждалась выявленная на прошлой неделе вспышка на Пестравском маслозаводе, где в результате заноса коронавирусной инфекции заболели 19 сотрудников. Специалисты Роспотребнадзора выявили на предприятии нарушения: люди с признаками респираторных заболеваний не были своевременно изолированы, некоторые сотрудники неправильно носили маску, сотрудник, выходивший на работу, будучи в отпуске (и как выяснилось в ходе эпидрасследования — в инкубационном периоде), скрыл факт заболевания. Нарушения зафиксированы и в отношении проведения санитарной обработки.

"Подобные случаи демонстрируют небрежное отношение к рекомендациям и могут привести к закрытию предприятий. Таких ситуаций допускать нельзя", — подчеркнула Светлана Архипова.