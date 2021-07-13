В Самарской области фиксируется резкий рост заболеваемости ОРВИ

В Самарской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ — заболевших два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Таких показателей не было никогда. По внебольничной пневмонии ниже в сравнении с прошлым годом, но это тоже значительные цифры", — подчеркнула руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова 12 июля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Что касается самого коронавируса, то за неделю рост заболеваемости произошел во всех возрастных группах, наибольший зафиксирован среди детей до года и среди молодых людей 18-29 лет. Показатели приближаются к цифрам прошлой зимы, когда действовал масштабный комплекс ограничительных мер.
По информации областного минздрава, сейчас 66% заболевших проходят лечение амбулаторно, 34% находятся в госпиталях, при этом из них 80,8% — средней тяжести, а 13,8% — тяжелые пациенты. 55,5% госпитальных больных с коронавирусом и подозрением на него находятся на кислородной поддержке. Свободный коечный фонд составляет 650 мест. Если он снизится до 400, в течение пяти дней будут развернуты дополнительные койки.
Первым компонентом вакцины привиты почти 645 тысяч жителей, из них более 456 тысяч завершили вакцинацию, получив и второй компонент. В 17 муниципальных образованиях региона, согласно проведенному анализу, выявлена четкая зависимость снижения заболеваемости ввиду роста охвата вакцинацией. В ближайшие два дня ожидается поставка 50700 доз "Спутника V".
На штабе обсуждалась выявленная на прошлой неделе вспышка на Пестравском маслозаводе, где в результате заноса коронавирусной инфекции заболели 19 сотрудников. Специалисты Роспотребнадзора выявили на предприятии нарушения: люди с признаками респираторных заболеваний не были своевременно изолированы, некоторые сотрудники неправильно носили маску, сотрудник, выходивший на работу, будучи в отпуске (и как выяснилось в ходе эпидрасследования — в инкубационном периоде), скрыл факт заболевания. Нарушения зафиксированы и в отношении проведения санитарной обработки.
"Подобные случаи демонстрируют небрежное отношение к рекомендациям и могут привести к закрытию предприятий. Таких ситуаций допускать нельзя", — подчеркнула Светлана Архипова.
Последние комментарии
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?