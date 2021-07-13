Губернатор проверил ход строительства высокотехнологичного завода в Тольятти

Во вторник, 13 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Тольятти проинспектировал ход строительства завода по выпуску сборных железобетонных изделий "Флоркон".

Высокотехнологичный завод по производству строительных конструкций строят на территории тольяттинского речпорта. Здесь есть возможность осуществления доставки и отгрузки автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

В настоящее время завершены все строительно-монтажные работы, идет настройка технологического оборудования. Завод планирует запустить процесс промышленного производства продукции уже в конце августа — начале сентября.

Проект производства рассматривался на совете по улучшению инвестиционного климата региона под председательством главы региона в 2018 году. Тогда инвестор — ООО "Завод ЖБИ Флоркон" — рассказал о том, что часть жителей Комсомолького района были недовольны строительством завода.

Дмитрий Азаров, будучи и. о. губернатора, поручил муниципальным властям оказать содействие компании, вместе встретиться с людьми, рассказать о преимуществах нового производства, его экологической составляющей, планах по созданию новых рабочих мест. В итоге недопонимание было улажено, и сейчас нареканий от жителей не поступает.

"Это важное производство, тем более сейчас, когда на рынке дефицит стройматериалов. Завод открывается к месту, вовремя. Вместе с властями города, депутатским корпусом вы выстроили коммуникации с населением, и теперь никакого недовольства у людей нет, наоборот, все довольны новому производству", — отметил губернатор.

Со стороны правительства региона заводу оказывается большая поддержка. Проект реализуется при поддержке губернатора в рамках деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. 17 сентября 2018 года "ЖБИ ФЛОРКОН" получил статус резидента ТОСЭР "Тольятти", поэтому на предприятие будут распространяться льготы по налогу на имущество организаций, налогу на прибыль, а также пониженные тарифы страховых взносов.

В результате реализации проекта на территории моногорода Тольятти будет локализована европейская технология массового производства железобетонных изделий.

Для российского рынка технология инновационная — работы производятся по замкнутому циклу, процессы максимально автоматизированы, что позволяет создавать чистое производство, безопасное для работников и окружающей среды. Это подтверждается результатами экологической экспертизы, которая дала технологии высшую оценку.

Как сообщил заместитель директора завода "Флоркон" Юрий Бурдин, уже сейчас у компании есть заказы на изготовление железобетонных изделий для строительства крупных промышленных объектов как в Самарской области, так и в других регионах страны.