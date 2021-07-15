Профессии будущего получают в ПГУТИ: системный архитектор и кибертехник умных сред

Стремительное развитие мировой экономики требует большого числа квалифицированных специалистов в IT-отрасли. "Цифровые" профессии высоко ценятся на рынке труда и хорошо оплачиваются. Удовлетворение растущих запросов экономики в IT-специалистах сопряжено с повышением доступности образования. Решение этой задачи возложено на федеральный проект "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика РФ".

В Самарской области этому вопросу уделяется повышенное внимание. Так, в 2021 году в ПГУТИ — ведущем региональном вузе, занимающемся подготовкой компетентных IT-кадров, для абитуриентов открыто 941 бюджетное место по 10 направлениям. Один из наиболее востребованных профилей в вузе — "Разработка программно-информационных систем".

Профиль: Разработка программно-информационных систем

Во время обучения по этому профилю студенты освоят ряд актуальных и востребованных дисциплин. Среди них программирование, технология разработки программного обеспечения, проектирование баз данных и СУБД, операционные системы и оболочки, администрирование информационных систем, разработка инструментальных средств программирования, разработка драйверов устройств, машинно-зависимые языки программирования, основы веб-разработки / основы мобильной разработки, проектирование архитектуры программного обеспечения, тестирование программного обеспечения, управление программными проектами, проектирование и моделирование компьютерных сетей, реализация параллельных вычислительных процессов, программное конфигурирование пакетных сетей и т. д.

Студенты ПГУТИ освоят современные языки программирования (С++, ассемблер, Python, C#, Java), изучат компоненты системных программных продуктов, освоят полный цикл разработки программного обеспечения от сбора и обработки требований до тестирования и управления проектами, смогут разрабатывать мобильные или web-приложения.

Выпускники вуза будут востребованы на рынке труда благодаря таким профессиональным навыкам, как программирование на языках высокого уровня, управление информационными системами и процессами, проектирование и разработка информационных систем, администрирование информационных систем, обеспечение информационной безопасности, применение мультимедиа-технологий и др.

Карьерные перспективы

Выпускники Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики по профилю "Разработка программно-информационных систем" широко востребованы во многих профессиях. Среди наиболее актуальных и оплачиваемых специальностей — программист, системный программист, системный архитектор, системный администратор, разработчик и администратор баз данных, специалист по тестированию ПО, руководитель проектов в области информационных технологий.

Кроме перечисленного, дипломированные специалисты ПГУТИ могут работать в профессиях будущего, перечень которых утвержден "Атласом профессий будущего". В нем представлены результаты многолетней работы ведущих специалистов Форсайт-центра и отдела исследований человеческого капитала ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, опирающиеся на долгосрочный прогноз научно-технологического развития России, интеллектуальный анализ больших данных с использованием системы iFORA, изучение глобальных вызовов и трендов.

Один из разделов книги посвящен IT-сектору и, помимо профессий будущего, включает перечень важных компетенций и задач, которые будут решать специалисты. В числе профессий, коррелирующих со знаниями, приобретенными во время обучения по профилю "Разработка программно-информационных систем", — "Кибертехник умных сред".

Кибертехник умных сред

Это специалист, который занимается нижними уровнями информационной инфраструктуры, обеспечивает безопасность выделенных сегментов сети на этих уровнях. Предполагается, что со временем и дома, и предприятия будут выделены от Всемирной сети в свой безопасный сегмент, связанный с общей сетью через безопасные низкоуровневые соединения.

Специальность связана с трендом на автоматизацию и предполагает оперирование такими навыками и умениями, как системное мышление — умение определять сложные системы и работать с ними, в том числе системная инженерия. Она включает программирование ИТ‑решений, управление сложными автоматизированными комплексами, работу с искусственным интеллектом. Обязательным требованием к специалисту станет умение работать в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач — умение быстро принимать решения, реагировать на изменение условий работы, распределять ресурсы и управлять своим временем.

Успешный опыт выпускников

Андрей Кирьянцев, руководитель отдела кросс-платформенной разработки Mobile.SimbirSoft в компании SimbirSoft:

"В этой компании я работаю 2,5 года. Начинал с разработчика, потом перешел на должность team leader, затем руководил отделом самарского мобильного офиса, сейчас занимаю пост руководителя отдела кросс-платформенной разработки.

Вообще я начал работать на последнем курсе вуза, участвовал в двух стартапах, а затем пришел в эту компанию. В ПГУТИ учился по профилю "Прикладная информатика" и, по сути, являюсь наполовину программистом, наполовину — аналитиком. Программировать я умел и до вуза, а университет дал мне хорошую базу, связанную с аналитикой — чтение диаграмм, понимание, как строятся бизнес-процессы и т. п. Мне все это очень пригодилось в управленческой деятельности. Сейчас, когда приходит ТЗ, в нем бывает много диаграмм, которые я могу легко прочитать. Этому научил ПГУТИ, в частности, одна из базовых дисциплин "База данных".

Знания, полученные в вузе, оцениваю как эффективные. Считаю свое высшее образование верным выбором. ПГУТИ дал широкую базу, на которой можно расти. В процессе обучения я закрыл пробелы многие, имеющиеся в знаниях. Думаю, IT-направление — одно из самых перспективных. А минимальную базу цифровой грамотности должен иметь каждый.

Пожелание абитуриентам: пусть пытаются понять и разобраться, что им нравится. Человеку, которому едва исполнилось 18 лет, нужно сделать сложный выбор. Если уже выбрал специальность, нужно пытаться по предметам смотреть, что нравится, ближе тебе. Возможно, что-то зацепит, и потом это можно будет конвертировать в навык, умение и способ заработать".

Условия поступления

Абитуриенты, желающие обучаться по профилю "Разработка программно-информационных систем", должны пройти стандартные вступительные испытания по русскому языку, математике и физике.

"Если абитуриент окончил 11 классов школы и сдал ЕГЭ, то он предоставляет результаты ЕГЭ по указанным трем дисциплинам, — комментирует заместитель ответственного секретаря приемной комиссии ПГУТИ Мария Казакова. — Есть минимальный балл ЕГЭ, который необходимо получить, чтобы иметь право подать документы в вуз: математика — 28 баллов, физика — 36 баллов, русский язык — 36 баллов. Если абитуриент закончил колледж, получил среднее специальное образование, то он сдает вступительные экзамены по этим направлениям. На экзамене предлагается решить задачи без вариантов ответов. Перед прохождением вступительных испытаний необходимо подать документы. Члены приемной комиссии сообщат о датах экзаменов и консультаций, которые проводятся накануне испытаний. На консультациях преподаватели вуза освежают знания и объясняют нюансы прохождения экзаменов".

График консультаций и экзаменов для абитуриентов, поступающих на очную (дневную) форму обучения в 2021 году:

19 июля — консультация по математике;

20 июля — экзамен по математике;

21 июля — консультация по физике;

22 июля — экзамен по физике;

23 июля — консультация по русскому языку;

26 июля — экзамен по русскому языку.

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ)

Самара, Московское шоссе, 77

Приемная комиссия, часы приема:

ПН-ПТ - с 9:00 до 16:00 (без обеда!).

Суббота - с 9:00 до 12:00

Воскресенье – выходной день.

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