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Губернатор Власть и политика

В селе Исаклы по поручению губернатора комплексно отремонтирован пришкольный интернат

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил качество проведенных работ на территории Исаклинской школы им. М. К. Овсянникова, где построили универсальную спортивную площадку и отремонтировали здание интерната.

Спортплощадка появилась благодаря благотворительному фонду "Содействие". Теперь у учеников образовательного учреждения есть больше возможностей для занятий спортом. Сейчас здесь два раза в день занимаются воспитанники секций, что позволило открыть вторую спортплощадку для всех желающих.

Глава региона вместе с директором учебного учреждения Евгенией Нестеровой оценил результаты проведенного капремонта в здании школьного интерната. В 2018 году, когда Дмитрий Азаров посещал Исаклинский район, здание пребывало в плохом состоянии и было непригодным для проживания детей.

Тогда главу региона попросили помочь с восстановлением интерната. По поручению губернатора работы были выполнены всего за год. В здании заменили все инженерные системы, систему отопления, выполнен ремонт внутренних помещений. Сегодня это полностью отремонтированное здание принимает детей в учебный период. Сегодня здесь есть современные учебные классы, собственный спортзал, комнаты отдыха.

Пришкольный интернат рассчитан на 100 мест. В настоящее время в нем проживают 94 школьника из Исаклинского, Сергиевского, Кошкинского, Похвистневского районов. "Здесь живут дети, которые учатся в кадетских классах из других районов, ученики экономического лицея. Поэтому интернат нам был очень нужен", — отметила Евгения Нестерова.

"Теперь у вас есть спортивный комплекс, который дополнительно усилился спортплощадкой. Рядом замечательный и современный стадион, образовательный центр с мини-кванториумом и "Точкой роста". Когда ребята из малых сел сюда приезжают, они имеют совершенно другие возможности получения качественного образования. Теперь у вас созданы условия и для проживания детей. Это очень важно", — резюмировал губернатор.

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