В селе Исаклы по поручению губернатора комплексно отремонтирован пришкольный интернат

В среду, 14 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил качество проведенных работ на территории Исаклинской школы им. М. К. Овсянникова, где построили универсальную спортивную площадку и отремонтировали здание интерната.
Спортплощадка появилась благодаря благотворительному фонду "Содействие". Теперь у учеников образовательного учреждения есть больше возможностей для занятий спортом. Сейчас здесь два раза в день занимаются воспитанники секций, что позволило открыть вторую спортплощадку для всех желающих.
Глава региона вместе с директором учебного учреждения Евгенией Нестеровой оценил результаты проведенного капремонта в здании школьного интерната. В 2018 году, когда Дмитрий Азаров посещал Исаклинский район, здание пребывало в плохом состоянии и было непригодным для проживания детей.
Тогда главу региона попросили помочь с восстановлением интерната. По поручению губернатора работы были выполнены всего за год. В здании заменили все инженерные системы, систему отопления, выполнен ремонт внутренних помещений. Сегодня это полностью отремонтированное здание принимает детей в учебный период. Сегодня здесь есть современные учебные классы, собственный спортзал, комнаты отдыха.
Пришкольный интернат рассчитан на 100 мест. В настоящее время в нем проживают 94 школьника из Исаклинского, Сергиевского, Кошкинского, Похвистневского районов. "Здесь живут дети, которые учатся в кадетских классах из других районов, ученики экономического лицея. Поэтому интернат нам был очень нужен", — отметила Евгения Нестерова.
"Теперь у вас есть спортивный комплекс, который дополнительно усилился спортплощадкой. Рядом замечательный и современный стадион, образовательный центр с мини-кванториумом и "Точкой роста". Когда ребята из малых сел сюда приезжают, они имеют совершенно другие возможности получения качественного образования. Теперь у вас созданы условия и для проживания детей. Это очень важно", — резюмировал губернатор.
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!