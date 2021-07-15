Группа Би-2: "Концерт в Самаре переносится на год"

В Самаре концерт группы "Би-2", запланированный на 14 августа 2021 г., перенесли на год. В итоге стадионный NewBest пройдет на стадионе "Солидарность Арена" 27 август 2022 года. Об этом сообщается на официальной странице группы "Би-2" в Instagram.

Сами музыканты надеются, что этот перенос концерта из-за нестабильной эпидемиологической обстановки станет последним и предупреждают самарцев, что купленные билеты возвращать или менять не потребуется.

"Самара, мы с печальными новостями. Из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в регионе, роста заболеваемости и связанной с ним высокой вероятности ужесточения антиковидных ограничений или запрета проведения концерта местными властями, нам приходится перенести наше запланированное на 14 августа выступление в Самаре, — отмечается в сообщении. — Наш стадионный NewBest в Самаре переносится на 27 августа 2022 года. Место проведения концерта остаётся прежним — Солидарность Самара Арена, а все ранее купленные билеты будут действительны на новую дату. Менять или возвращать их не потребуется! Очень хочется, чтобы это был последний вынужденный "ковидный" перенос наших выступлений. Обязательно увидимся на концертах, друзья!".

Напомним, музыканты должны были выступить в Самаре с грандиозным шоу. По словам организаторов, концерт должен был стать особенным. Специально для тура NewBest были выбраны самые любимые песни поклонников, многие из которых не исполнялись годами.

Предполагалось, что будет построена вторая сцена, чтобы музыканты и фанаты оказались на расстоянии вытянутой руки, а также уникальная сценография, море света и объемный 4.1. звук.