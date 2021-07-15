Группа Би-2: "Концерт в Самаре переносится на год"

В Самаре концерт группы "Би-2", запланированный на 14 августа 2021 г., перенесли на год. В итоге стадионный NewBest пройдет на стадионе "Солидарность Арена" 27 август 2022 года. Об этом сообщается на официальной странице группы "Би-2" в Instagram.
Сами музыканты надеются, что этот перенос концерта из-за нестабильной эпидемиологической обстановки станет последним и предупреждают самарцев, что купленные билеты возвращать или менять не потребуется.
"Самара, мы с печальными новостями. Из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в регионе, роста заболеваемости и связанной с ним высокой вероятности ужесточения антиковидных ограничений или запрета проведения концерта местными властями, нам приходится перенести наше запланированное на 14 августа выступление в Самаре, — отмечается в сообщении. — Наш стадионный NewBest в Самаре переносится на 27 августа 2022 года. Место проведения концерта остаётся прежним — Солидарность Самара Арена, а все ранее купленные билеты будут действительны на новую дату. Менять или возвращать их не потребуется! Очень хочется, чтобы это был последний вынужденный "ковидный" перенос наших выступлений. Обязательно увидимся на концертах, друзья!".
Напомним, музыканты должны были выступить в Самаре с грандиозным шоу. По словам организаторов, концерт должен был стать особенным. Специально для тура NewBest были выбраны самые любимые песни поклонников, многие из которых не исполнялись годами.
Предполагалось, что будет построена вторая сцена, чтобы музыканты и фанаты оказались на расстоянии вытянутой руки, а также уникальная сценография, море света и объемный 4.1. звук.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!