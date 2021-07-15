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В Самарской области собрали первые 0,5 млн тонн зерна

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На 15 июля в Самарской области убрано 264 тыс. га площадей и намолочено более 573 тыс. тонн зерна, сообщает правительство региона. Средняя урожайность составляет 21,7 центнера с га.

В общем объеме намолота 97% занимает озимая пшеница. Предприятиями региона также ведется уборка озимой ржи, озимого рыжика и гороха.

Обеспечение продовольственной безопасности и повышение конкурентоспособности местной сельхозпродукции — часть стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Высокий урожай гарантирует обеспечение региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне.

Флагманом уборочной кампании выступает Большеглушицкий район. Здесь валовой сбор зерна составляет 58 тыс. тонн. В Пестравском районе собрано свыше 44 тыс. тонн. Урожай в Безенчукском и Хворостянском районах на текущую дату превышает 35,5 тыс. тонн.

Лидерами по урожайности являются Кинельский и Волжский районы. Средняя урожайность здесь превышает 28 центнеров с гектара.

Также ведется заготовка кормов. В сельхозорганизациях области уже заготовлено более 55,7 тыс. тонн сена и 104,7 тыс. тонн сенажа, в крестьянско-фермерских хозяйствах — 69 тыс. тонн и 11,5 тыс. тонн соответственно.

Гид потребителя

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