Монтаж кровли и закупка оборудования: в Чапаевске идет активное строительство завода железобетонных изделий

В индустриальном парке "Чапаевск" уже в начале 2022 года будет запущено производство железобетонных изделий. На предприятии будут производить опоры для воздушных линий электропередач. В год здесь планируют выпускать 17,5 тысяч единиц продукции.

Как отмечал в своем послании губернатор Дмитрий Азаров, в регионе активно развивается сеть как государственных, так и частных индустриальных парков. Здесь резидентам готовы предоставить земельные участки с необходимой инфраструктурой, налоговые льготы, а также административное сопровождение на всех этапах реализации проекта.

Компании, ставшие резидентами промпарка "Чапаевск", также получают преференции, предусмотренные режимом территории опережающего социально-экономического развития, — этот статус Чапаевск получил в 2019 году. "Инвесторов привлекают и условия, предлагаемые на территориях опережающего развития", — подчеркнул глава региона.

Железобетонные опоры воздушных линий электропередач на новом, высокотехнологичном заводе будут производить методом центрифугирования. Производитель сможет обеспечить строительными материалами Самарскую область и ближайшие регионы.

"Мы активно развиваем площадки индустриальных парков. В Чапаевске уже несколько лет успешно работает якорный резидент — компания Кнауф, у которой есть планы по развитию производства. В 2022 году мы запустим здесь завод по выпуску железобетонных изделий, строительство которого сегодня находится в активной фазе. Еще одной серьезной победой региона на инвестиционной арене стало подписание соглашения с OZON — в индустриальном парке "Чапаевск" заработает межрегиональный логистический центр компании", — рассказал о результатах министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На территории производственного комплекса разместится здание административно-бытового комплекса с лабораторией, бытовыми помещениями и контрольно-пропускным пунктом, производственный корпус с бетоносмесительной установкой, склады

Сейчас здесь уже идет монтаж кровли, ограждающих конструкций сэндвич-панелей, а также устройство инженерных сетей. По словам директора завода Михаила Терентьева, технологическое оборудование закуплено на 100%.

"Запуск работы завода мы планируем на первый квартал 2022 года. Однако уже сейчас готовы рассматривать резюме. Нам требуется инженерный и рабочий состав. Всего мы готовы трудоустроить 65 человек. Еще одним важным моментом является то, что в индустриальном парке "Чапаевск" предусмотрено строительство железнодорожных путей с собственной веткой, а значит, в будущем мы сможем поставлять по железной дороге инертные материалы напрямую от производителей, а также отгружать готовую продукцию, существенно увеличив географию продаж", — добавил Михаил Терентьев.

Серьезным подспорьем в реализации инвестиционного проекта стал льготный заем в размере 250 млн рублей, который компания получила от Фонда развития моногородов.