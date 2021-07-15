16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Правительство РФ расширило список потенциальных резидентов ТОСЭР "Чапаевск" Инвестиционному потенциалу ОЭЗ "Тольятти" присвоена высшая оценка экспертов Самарская область представит на ПМЭФ "Умную дорогу", электромобиль ZETTA и Цифровую модель региона Инвестор отказался от строительства центра судмедэкспертизы в Тольятти Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Инвестиции Экономическая политика

Монтаж кровли и закупка оборудования: в Чапаевске идет активное строительство завода железобетонных изделий

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 94
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В индустриальном парке "Чапаевск" уже в начале 2022 года будет запущено производство железобетонных изделий. На предприятии будут производить опоры для воздушных линий электропередач. В год здесь планируют выпускать 17,5 тысяч единиц продукции.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Как отмечал в своем послании губернатор Дмитрий Азаров, в регионе активно развивается сеть как государственных, так и частных индустриальных парков. Здесь резидентам готовы предоставить земельные участки с необходимой инфраструктурой, налоговые льготы, а также административное сопровождение на всех этапах реализации проекта.

Компании, ставшие резидентами промпарка "Чапаевск", также получают преференции, предусмотренные режимом территории опережающего социально-экономического развития, — этот статус Чапаевск получил в 2019 году. "Инвесторов привлекают и условия, предлагаемые на территориях опережающего развития", — подчеркнул глава региона.

Железобетонные опоры воздушных линий электропередач на новом, высокотехнологичном заводе будут производить методом центрифугирования. Производитель сможет обеспечить строительными материалами Самарскую область и ближайшие регионы.

"Мы активно развиваем площадки индустриальных парков. В Чапаевске уже несколько лет успешно работает якорный резидент — компания Кнауф, у которой есть планы по развитию производства. В 2022 году мы запустим здесь завод по выпуску железобетонных изделий, строительство которого сегодня находится в активной фазе. Еще одной серьезной победой региона на инвестиционной арене стало подписание соглашения с OZON — в индустриальном парке "Чапаевск" заработает межрегиональный логистический центр компании", — рассказал о результатах министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На территории производственного комплекса разместится здание административно-бытового комплекса с лабораторией, бытовыми помещениями и контрольно-пропускным пунктом, производственный корпус с бетоносмесительной установкой, склады

Сейчас здесь уже идет монтаж кровли, ограждающих конструкций сэндвич-панелей, а также устройство инженерных сетей. По словам директора завода Михаила Терентьева, технологическое оборудование закуплено на 100%.

"Запуск работы завода мы планируем на первый квартал 2022 года. Однако уже сейчас готовы рассматривать резюме. Нам требуется инженерный и рабочий состав. Всего мы готовы трудоустроить 65 человек. Еще одним важным моментом является то, что в индустриальном парке "Чапаевск" предусмотрено строительство железнодорожных путей с собственной веткой, а значит, в будущем мы сможем поставлять по железной дороге инертные материалы напрямую от производителей, а также отгружать готовую продукцию, существенно увеличив географию продаж", — добавил Михаил Терентьев.

Серьезным подспорьем в реализации инвестиционного проекта стал льготный заем в размере 250 млн рублей, который компания получила от Фонда развития моногородов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Папа Римский 23 ноября 2014 05:50 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана

Александр Ридель 21 ноября 2014 10:17 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство

Фото на сайте

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Муниципалитеты ищут инвесторов

Муниципалитеты ищут инвесторов

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1