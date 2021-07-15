Под Сызранью пострадали водитель и пассажир съехавшей в кювет легковушки

В 8:35 на 15 км трассы Урал — Усинское — Пионерский 20-летний водитель ВАЗ-2114 нарушил правила расположения транспорта на проезжей части, не справился с управлением и съехал в левый кювет.

Водителю легковушки и его 21-летнему пассажиру потребовалась помощь медиков.

Сотрудники ОГИБДД "Сызранское" призывают участников движения соблюдать ПДД и быть внимательнее за рулем.