Под Сызранью пострадали водитель и пассажир съехавшей в кювет легковушки

В четверг, 15 июля, два человека пострадали в ДТП в Сызранском районе Самарской области. Об этом сообщили в ОГИБДД "Сызранское".
В 8:35 на 15 км трассы Урал — Усинское — Пионерский 20-летний водитель ВАЗ-2114 нарушил правила расположения транспорта на проезжей части, не справился с управлением и съехал в левый кювет.
Водителю легковушки и его 21-летнему пассажиру потребовалась помощь медиков.
Сотрудники ОГИБДД "Сызранское" призывают участников движения соблюдать ПДД и быть внимательнее за рулем.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!