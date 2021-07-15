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ЖКХ и благоустройство Общество

В Советском районе Самары идет ремонт внутриквартальных дорог

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 июля 2021 года депутат областного парламента, руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Александр Живайкин вместе со старшими по домам Советского района областного центра и представителями районной администрации проверили ход работ по ремонту внутриквартальных дорог и благоустройству внутридворовой территории.

Фото: предоставлено автором

Лето — оптимальное время для ремонта дорог, в том числе внутриквартальных. Эта тема часто поднимается на встречах губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с жителями региона. Неоднократно она обсуждалась и на заседаниях фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Самарской губернской думе.

Местные жители рассказали Александру Живайкину, что работы во дворах домов в районе улиц Физкультурной, Аэродромной и Промышленности идут хорошими темпами, они видят положительные изменения и пока нареканий к качеству нет.

В свою очередь, парламентарий заверил жителей: "В этом году в Самаре и области продолжат обновлять внутриквартальные дороги в рамках действующих муниципальных программ. Кроме того, на эти цели будут привлекаться средства и из бюджетов вышестоящих уровней. Например, ряд дворов областной столицы будет отремонтирован в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Именно благодаря слаженной работе команды губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и депутатскому контролю за рачительным расходованием выделенных средств в нашем регионе уже сегодня видны положительные результаты".

Гид потребителя

Последние комментарии

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Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

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