В Самаре появятся памятники почетным гражданам Елене Шпаковой и Владимиру Чудайкину

В четверг, 15 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с Героем социалистического труда, председателем клуба Почетных граждан Самарской области Максимом Оводенко и главой города Самара Еленой Лапушкиной.

Одной из тем для обсуждения стала установка памятников Почетным гражданам Самарской области — Герою Советского Союза, одному из самых уважаемых людей нашей губернии и нашего Отечества Владимиру Чудайкину и первому директору Куйбышевской шоколадной фабрики Елене Шпаковой, внесшей огромный вклад в развитие пищевой промышленности региона.

Максим Борисович сообщил, что уже проведена большая работа с городской администрацией: имеются эскизы монументов, есть поддержка со стороны общественных организаций. Обсуждаются и места установки памятников. Пока эта работа продолжается, однако председатель клуба почетных граждан предложил рассмотреть возможность увековечить память о выдающихся гражданах Самарской области уже в юбилейный год 170-летия губернии.