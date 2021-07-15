В Тольятти ребенок погиб в ДТП

В Тольятти прокуратура начала проверку в связи с ДТП, в котором погиб ребенок, сообщает прокуратура Самарской области.
Авария произошла на пересечении улиц Шлютова и Победы. В результате 12-летний ребенок получил смертельные травмы и скончался при госпитализации.
Прокурор района Рамис Сабирзянов координирует действия правоохранительных органов на месте происшествия.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!