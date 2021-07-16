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В Самаре проходит акция по сбору продуктов для нуждающихся

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговая сеть "Пятерочка" совместно с фондом продовольствия "Русь" проводит марафон "Корзина доброты" в 18 магазинах "Пятерочка" в Самаре для сбора продуктов в пользу нуждающихся. Для привлечения внимания к акции в небе над Самарой появился воздушный шар в виде большого сердца.

Фото: Предоставлено пресс-службой Пятерочки

Принять участие в марафоне можно с 15 по 17 июля. Для этого необходимо приобрести продукты с длительным сроком хранения (подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервация, макароны, орехи, сухофрукты и др.) и передать их волонтерам в закассовой зоне. Собранное продовольствие свезут на склад, где сформируют продуктовые наборы. "Пятерочка" со своей стороны дополнит эти наборы, чтобы они были равнозначными для всех. Волонтеры фонда адресно доставят их нуждающимся в Самарской области — одиноким пенсионерам и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

"Такие акции, безусловно, очень важны, и мы рассчитываем на отклик от наших гостей в Самаре. Продовольствие можно приобрести в магазине и тут же передать на благотворительность для тех, кто в этом действительно нуждается. А большое сердце над нашим магазином дополнительно напоминает каждому, кто приходит к нам за покупками, как важно оставаться чуткими, сердечными и не забывать, что наша помощь может быть нужна тем, кто рядом, а помогать совсем не трудно", — комментирует Дмитрий Осипов, директор макрорегиона "Волга" торговой сети "Пятерочка".

"В этот раз сбор осуществляется совместными силами волонтеров и сотрудников магазинов. Механика проведения продовольственных марафонов такова, что позволяет каждому внести свой посильный вклад в общее благое дело. Покупатель сам выбирает, какие продукты может пожертвовать исходя из своего бюджета. Это делает продовольственную благотворительность более доступной", — пояснила президент фонда продовольствия "Русь" Юлия Назарова.

Социальный проект "Корзина доброты" был запущен в 2015 году. В рамках благотворительных акций 2020 года, в магазинах X5 Group и на сайте корзинадоброты.рф, было собрано более 267 тонн продуктов, что почти на 100 тонн больше, чем в 2019 году. В прошлом году помощь получили 142 092 человека, включая детей, одиноких пенсионеров, людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и врачей.

Адреса магазинов: ул. Ерошевского, 20; Садовая, 176; Революционная, 133; Дыбенко, 36 А; Мориса Тореза, 13 А; Мира, 10; Молодежная, 2; Гагарина, 99; Ново-Садовая, 24; Владимирская, 50 А; Карякина, 7; Краснодонская, 68; Гая, 30 А; Мехзавод, 29; Венцека, 1/97; Белорусская, 97/1; Съездовская, 9; Печерская, 20 А.

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