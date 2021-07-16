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Облправительство Власть и политика

Владимир Терентьев покинул пост руководителя администрации губернатора Самарской области

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 июля, пост вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев, который занимал эту должность с 7 июля 2020 года.

Как сообщил Волга Ньюс источник в правительстве региона, "Владимир Терентьев переходит на другую работу".

Напомним, кандидатуру Терентьева в июле 2020-го предложил глава региона Дмитрий Азаров. Эту инициативу единогласно поддержали депутаты областного парламента.

До этого Владимир Терентьев исполнял обязанности руководителя администрации губернатора Самарской области и работал в городской администрации.

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