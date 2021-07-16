Владимир Терентьев покинул пост руководителя администрации губернатора Самарской области

В пятницу, 16 июля, пост вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев, который занимал эту должность с 7 июля 2020 года.
Как сообщил Волга Ньюс источник в правительстве региона, "Владимир Терентьев переходит на другую работу".
Напомним, кандидатуру Терентьева в июле 2020-го предложил глава региона Дмитрий Азаров. Эту инициативу единогласно поддержали депутаты областного парламента.
До этого Владимир Терентьев исполнял обязанности руководителя администрации губернатора Самарской области и работал в городской администрации.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.