Владимир Терентьев покинул пост руководителя администрации губернатора Самарской области

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В пятницу, 16 июля, пост вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев, который занимал эту должность с 7 июля 2020 года.