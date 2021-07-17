В Красноярском районе госпитализирован водитель перевернувшегося грузовика

В пятницу, 16 июля, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием большегруза. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

33-водитель за рулем грузовика Mitsubishi FUSO CANTER двигался по автодороге М5 "Урал" со стороны Тольятти по направлению к Самаре. В пути следования он не справился с управлением и наехал на препятствие, после чего большегруз опрокинулся.

В результате ДТП пострадавший водитель госпитализирован в медицинское учреждение.