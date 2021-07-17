В Красноярском районе госпитализирован водитель перевернувшегося грузовика

В пятницу, 16 июля, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием большегруза. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.
33-водитель за рулем грузовика Mitsubishi FUSO CANTER двигался по автодороге М5 "Урал" со стороны Тольятти по направлению к Самаре. В пути следования он не справился с управлением и наехал на препятствие, после чего большегруз опрокинулся.
В результате ДТП пострадавший водитель госпитализирован в медицинское учреждение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!