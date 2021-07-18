В Самаре иномарка сбила женщину на электросамокате, которая пересекала дорогу на "красный"

В субботу, 17 июля, около 15:00 в Самаре произошло ДТП с участием электросамоката, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

54-летний водитель за рулем Toyota Avensis, не выбрав предусмотренную ПДД скорость движения, в районе д. № 110 по ул. Ново-Садовой сбил 47-летнюю женщину на электросамокате. Она переезжала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на "красный".

Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Всего за сутки, по информации ГУ МВД, на территории региона зарегистрировано 13 ДТП, в которых 16 человек получили ранения различной степени тяжести. Погибших нет.