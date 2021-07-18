В Самаре иномарка сбила женщину на электросамокате, которая пересекала дорогу на "красный"

В субботу, 17 июля, около 15:00 в Самаре произошло ДТП с участием электросамоката, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
54-летний водитель за рулем Toyota Avensis, не выбрав предусмотренную ПДД скорость движения, в районе д. № 110 по ул. Ново-Садовой сбил 47-летнюю женщину на электросамокате. Она переезжала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на "красный".
Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
Всего за сутки, по информации ГУ МВД, на территории региона зарегистрировано 13 ДТП, в которых 16 человек получили ранения различной степени тяжести. Погибших нет.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!