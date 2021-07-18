В Тольятти водитель серьезно пострадал, врезавшись в световую опору

В субботу, 17 июля, в Тольятти произошло ДТП, после которого водитель иномарки был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Около 16:30 44-летний водитель за рулем Hyundai Solaris нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. В результате он врезался в световую опору на ул. Родины.
После аварии пострадавший был госпитализирован с травмой головы.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!