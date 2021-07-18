В Тольятти водитель серьезно пострадал, врезавшись в световую опору

В субботу, 17 июля, в Тольятти произошло ДТП, после которого водитель иномарки был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Около 16:30 44-летний водитель за рулем Hyundai Solaris нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. В результате он врезался в световую опору на ул. Родины.

После аварии пострадавший был госпитализирован с травмой головы.