В массовом ДТП у ТЦ "Империя" в Самаре пострадали три человека

В воскресенье, 18 июля, в Самаре участником ДТП стал 33-летний водитель автомобиля Ford focus, ехавший в 9:50 по Московскому шоссе со стороны ул. Ново-Вокзальной в направлении пр. Кирова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, при перестроении напротив д. 163, по Московскому шоссе он столкнулся с попутным автомобилем Lada XREY под управлением 38-летнего водителя.

От удара Ford focus отбросило вправо, на стоящие на остановке общественного транспорта "ТЦ Империя" автобусы: МАЗ 67-го маршрута, Газ 110-го маршрута и Fiat 4-го маршрута.

В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Ford focus, его пассажир, и пассажирка автобуса Fiat.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что все пострадавшие доставлены в одну из городских больниц и призывают участников движения соблюдать ПДД.