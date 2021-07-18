В массовом ДТП у ТЦ "Империя" в Самаре пострадали три человека

В воскресенье, 18 июля, в Самаре участником ДТП стал 33-летний водитель автомобиля Ford focus, ехавший в 9:50 по Московскому шоссе со стороны ул. Ново-Вокзальной в направлении пр. Кирова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, при перестроении напротив д. 163, по Московскому шоссе он столкнулся с попутным автомобилем Lada XREY под управлением 38-летнего водителя.
От удара Ford focus отбросило вправо, на стоящие на остановке общественного транспорта "ТЦ Империя" автобусы: МАЗ 67-го маршрута, Газ 110-го маршрута и Fiat 4-го маршрута.
В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Ford focus, его пассажир, и пассажирка автобуса Fiat.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что все пострадавшие доставлены в одну из городских больниц и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!