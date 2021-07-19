Пожилая пассажирка автобуса пострадала в ДТП в Самаре

В воскресенье, 18 июля, в Кировском районе Самары участницей ДТП стала 34-летняя водитель Lada Kalina. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 15:00 женщина ехала по ул. Каховской в направлении ул. Свободы. На перекрестке напротив дома № 45 она не уступила дорогу и столкнулась с автобусом МАЗ 34-го маршрута под управлением 45-летнего мужчины.
В результате аварии травмы получила 80-летняя пассажирка автобуса. Ее госпитализировали.
В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!