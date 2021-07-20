Покатившаяся иномарка сбила пенсионерку на ул. Георгия Димитрова в Самаре

В понедельник, 19 июля, в Самаре женщина пострадала под колесами покатившейся иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 19:20 40-летний мужчина припарковал свой Mitsubishi L200 на ул. Георгия Димитрова и отправился домой. Позже автомобиль покатился в направлении дома № 22 ул. Георгия Димитрова и сбил 72-летнюю женщину, которая шла по тротуару.
Пострадавшую доставили в больницу с травмами.
По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!