Покатившаяся иномарка сбила пенсионерку на ул. Георгия Димитрова в Самаре

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В понедельник, 19 июля, в Самаре женщина пострадала под колесами покатившейся иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области