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ДТП Происшествия

Мотоциклист погиб в ДТП на ул. Демократической в Самаре

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 июля, примерно в 1:00, в Самаре в ДТП попал 34-летний мужчина, управлявший мотоциклом Kawasaki. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 79 по ул. Демократической он не справился с управлением. Из-за этого мотоцикл опрокинулся и врезался в попутный трактор с прицепом.

В результате аварии мотоциклист погиб.

По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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