На стройплощадке в Тольятти упал 46-метровый башенный кран

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Во вторник, 20 июля, около 15:23, упал 46-метровый башенный кран КБ-405-1А на строительной площадке на ул. Коммунистической, 2г в Комсомольском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.