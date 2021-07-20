Самарская область готовит заявки на финансирование проектов в рамках инфраструктурного меню

Проекты Самарской области могут получить финансирование из федерального бюджета в рамках "инфраструктурного меню". Эти вопросы обсудили во вторник, 20 июля, на совещании, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Напомним, решение о предоставлении регионам кредитов сроком на 15 лет под 3% годовых на масштабное обновление инфраструктуры прозвучало в послании президента РФ Владимира Путина. Правительство РФ определило объемы средств на эти цели, лимиты каждому из регионов, а также критерии, по которым будут отбирать региональные проекты.
Это привлечение внебюджетных источников финансирования, налоговая окупаемость, количество создаваемых рабочих мест, социально-экономический эффект от реализации проектов. Для Министерства строительства РФ определяющими критериями отбора станет рост объемов ввода жилья, увеличение градостроительного потенциала территории, готовность проектно-сметной документации.
Самарская область готова предложить целый ряд проектов, полностью отвечающих заявленным требованиям, подчеркнул Виктор Кудряшов.
"До 2023 года в рамках инфраструктурного меню регионам предстоит освоить 500 млрд рублей. В течение последующих двух лет, на втором этапе программы, Правительство РФ выделит еще 500 млрд руб. на эти цели. В настоящее время определен лимит для Самарской области — это 10,3 млрд руб. на первом этапе", — отметил первый вице-губернатор.
Это, в первую очередь, завершение строительства станции метрополитена "Алабинская" и строительство станции "Самарская" в городе Самаре. Развитие Самарского метрополитена улучшит транспортную доступность административно-делового центра города Самары для жителей других районов города, станет стимулом для развития жилищного строительства в юго-восточной части Самары.
Подготовлена заявка на строительство магистрали "Центральная" в Самаре. Завершено проектирование двух этапов протяженностью 18,9 км: первый этап — строительство участка от Ракитовского шоссе городского округа Самара до автомобильной дороги "Обводная г. Самары" протяженностью 14 км, на который получено положительное заключение государственной экспертизы, и второй этап — строительство участка от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова протяженностью 4,9 км (проектная документация проходит государственную экспертизу). Министерство готовит также заявку на обновление парка подвижного состава пассажирских предприятий.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства регион подготовил проект реновации коммунальной инфраструктуры в исторической части Самары. Планируется подать заявку на финансирование развития инфраструктуры Особой экономической зоны "Тольятти".
Департамент туризма разработал план развития туристско-рекреационного кластера "Самарская Лука", который предусматривает создание базовой инфраструктуры, экологических маршрутов, средств размещения, создания смотровых и остановочных площадок на территории таких муниципальных образований, как город Жигулевск, муниципальные районы Ставропольский, Волжский и Сызранский, населенные пункты Аскулы, Винновка, Мордово, Малая Рязань, Подгоры, Рождествено, Торновое, Ширяево, Зольное, Солнечная Поляна, Гаврилова Поляна, Шелехметь, Переволоки, Жигули, находящихся в границах ТРК "Самарская Лука". Такая заявка также будет подготовлена.
Председатель регионального правительства поручил подготовить документы в срок до 15 августа. Исключение составил проект строительства двух станций метро — все документация, обосновывающая необходимость этих объектов, должна быть готова к 23 июля.
"Считаю, что наш регион может привлечь в рамках инфраструктурного меню дополнительные средства, превышающие заявленный лимит. Итоговая сумма может составить около 25 млрд рублей. Не у всех территорий есть готовые проекты и обоснования, средства будут перераспределяться между территориями, представившими наиболее убедительные и проработанные проекты. В Самарской области такие проекты есть, и за привлечение дополнительного финансирования на конкурсной основе мы должны побороться", — подвел итог Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.