Самарская область готовит заявки на финансирование проектов в рамках инфраструктурного меню

Проекты Самарской области могут получить финансирование из федерального бюджета в рамках "инфраструктурного меню". Эти вопросы обсудили во вторник, 20 июля, на совещании, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, решение о предоставлении регионам кредитов сроком на 15 лет под 3% годовых на масштабное обновление инфраструктуры прозвучало в послании президента РФ Владимира Путина. Правительство РФ определило объемы средств на эти цели, лимиты каждому из регионов, а также критерии, по которым будут отбирать региональные проекты.

Это привлечение внебюджетных источников финансирования, налоговая окупаемость, количество создаваемых рабочих мест, социально-экономический эффект от реализации проектов. Для Министерства строительства РФ определяющими критериями отбора станет рост объемов ввода жилья, увеличение градостроительного потенциала территории, готовность проектно-сметной документации.

Самарская область готова предложить целый ряд проектов, полностью отвечающих заявленным требованиям, подчеркнул Виктор Кудряшов.

"До 2023 года в рамках инфраструктурного меню регионам предстоит освоить 500 млрд рублей. В течение последующих двух лет, на втором этапе программы, Правительство РФ выделит еще 500 млрд руб. на эти цели. В настоящее время определен лимит для Самарской области — это 10,3 млрд руб. на первом этапе", — отметил первый вице-губернатор.

Это, в первую очередь, завершение строительства станции метрополитена "Алабинская" и строительство станции "Самарская" в городе Самаре. Развитие Самарского метрополитена улучшит транспортную доступность административно-делового центра города Самары для жителей других районов города, станет стимулом для развития жилищного строительства в юго-восточной части Самары.

Подготовлена заявка на строительство магистрали "Центральная" в Самаре. Завершено проектирование двух этапов протяженностью 18,9 км: первый этап — строительство участка от Ракитовского шоссе городского округа Самара до автомобильной дороги "Обводная г. Самары" протяженностью 14 км, на который получено положительное заключение государственной экспертизы, и второй этап — строительство участка от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова протяженностью 4,9 км (проектная документация проходит государственную экспертизу). Министерство готовит также заявку на обновление парка подвижного состава пассажирских предприятий.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства регион подготовил проект реновации коммунальной инфраструктуры в исторической части Самары. Планируется подать заявку на финансирование развития инфраструктуры Особой экономической зоны "Тольятти".

Департамент туризма разработал план развития туристско-рекреационного кластера "Самарская Лука", который предусматривает создание базовой инфраструктуры, экологических маршрутов, средств размещения, создания смотровых и остановочных площадок на территории таких муниципальных образований, как город Жигулевск, муниципальные районы Ставропольский, Волжский и Сызранский, населенные пункты Аскулы, Винновка, Мордово, Малая Рязань, Подгоры, Рождествено, Торновое, Ширяево, Зольное, Солнечная Поляна, Гаврилова Поляна, Шелехметь, Переволоки, Жигули, находящихся в границах ТРК "Самарская Лука". Такая заявка также будет подготовлена.

Председатель регионального правительства поручил подготовить документы в срок до 15 августа. Исключение составил проект строительства двух станций метро — все документация, обосновывающая необходимость этих объектов, должна быть готова к 23 июля.

"Считаю, что наш регион может привлечь в рамках инфраструктурного меню дополнительные средства, превышающие заявленный лимит. Итоговая сумма может составить около 25 млрд рублей. Не у всех территорий есть готовые проекты и обоснования, средства будут перераспределяться между территориями, представившими наиболее убедительные и проработанные проекты. В Самарской области такие проекты есть, и за привлечение дополнительного финансирования на конкурсной основе мы должны побороться", — подвел итог Виктор Кудряшов.