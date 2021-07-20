16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На МАКС-2021 представили систему мониторинга, которая помогла обнаружить пожар в Тольятти Самарская область и Роскосмос расширяют сотрудничество в рамках НОЦ "Инженерия будущего" Дмитрий Азаров и Борис Обносов обсудили развитие завода "Салют" в Самаре НОЦ "Инженерия будущего" представил проект развития частной космонавтики на МАКС-2021 Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Губернатор Власть и политика

Самарская область и Роскосмос расширяют сотрудничество в рамках НОЦ "Инженерия будущего"

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 20 июля, на полях XV международного авиационно-космического салона было заключено дополнительное соглашение между правительством Самарской области и ГК "Роскосмос". Документ подписали генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин и губернатор Дмитрий Азаров.

Соглашение подразумевает дальнейшее сотрудничество сторон в рамках научно-образовательного центра "Инженерия будущего".

"Очень важно, что мы отфиксировали возможность дальнейшего сотрудничества по Научно-образовательному центру, тем темам, которая корпорация определила для Самарского НОЦ наиболее актуальными, — отметил Дмитрий Азаров при подписании документа. — Корпорация Роскосмос крайне важна для страны, для Самарской области, а наш регион важен для Роскосмоса".

В дополнительном соглашении стороны уточнили и определили новые направления по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, в сфере подготовки кадров, в разработке идей, которые генерирует Научно-образовательный центр "Инженерия будущего".

"Мы находимся в тесном контакте с нашими индустриальными партнерами — Роскосмосом, Ростехом, другими корпорациями и предприятиями. Совместные планы, уверен, приведут к успеху, разработке новых направлений, — подвел итог губернатор. — Эти совместные планы дают нам возможность повышать уровень научных исследований и образования, привлекать дополнительные инвестиции, а значит, создавать рабочие места и повышать уровень благосостояния жителей региона".

Дмитрий Рогозин поблагодарил губернатора и правительство региона за поддержку предприятий, которые сотрудничают с корпорацией.

Губернатор Самарской области обратил внимание, что в регионе активно поддерживаются не только производственные предприятия как АО "РКЦ "Прогресс" и ПАО "ОДК-Кузнецов", но и обучающие площадки — вузы, которые готовят специалистов для промышленности. Для ракетно-космической отрасли в Самарском университете проходят магистратуру студенты Амурского университета из Благовещенска.

Присутствующий на подписании соглашения генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов пригласил Дмитрия Азарова посетить один из двух пусков, запланированных до конца года, на космодроме "Восточный". Именно для этого стартового комплекса, в первую очередь, готовят специалистов ракетчиков в Амурском университете.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ekaterina Belskaya 19 мая 2021 22:15 Виктория Каткова: Губернатор дал конкретные инструменты помощи жителям в вопросах ЖКХ

ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1