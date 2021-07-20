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Губернатор Власть и политика

На МАКС-2021 представили систему мониторинга, которая помогла обнаружить пожар в Тольятти

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 июля, в подмосковном Жуковском на международным авиакосмическом салоне был представлен целый ряд новейших разработок, одна из которых — многоцелевой автоматизированный комплекс воздушной разведки и доставки средств спасения "Сокол".

Именно благодаря этому высокотехнологичному оборудованию в тольяттинских лесах совсем недавно удалось зафиксировать крупное возгорание и максимально оперативно сообщить о нем в МЧС. Уникальная система фирмы в течение 4 минут позволила поднять дрон в небо и определить точное место пожара.

Организация "Сокол" занимается автоматизированными комплексами для дронов. Артем Пластеев, представляющий сегодня разработки компании на авиасалоне "МАКС-2021", подчеркнул, что подобная уникальная система пока работает только в Тольятти, но в дальнейшем планируется расширять географию.

"Наш продукт позволяет решить проблему оперативных вылетов, чтобы предоставить картинку с воздуха для принятия каких-то управленческих решений", — отметил Артем Пластеев.

Глава региона убежден: чтобы не происходило подобных крупных пожаров, необходимы новые меры защиты природы — как системы мониторинга, так и фотоловушки.

"Видеонаблюдение — это один из главнейших элементов данной системы безопасности. При этом нам нужны еще фотоловушки. Это вопрос фиксации нарушителей. Их ставят на краснокнижных зверей, а нужно, чтобы можно было потом идентифицировать и нарушителей закона — тех, кто творит это безобразие, поджигает лес", — подчеркнул Глава региона.

Губернатор поблагодарил разработчиков за слаженную работу и быструю реакцию, которая помогла оперативно обнаружить пожар и приступить к его рушению. Глава региона подчеркнул, что сейчас ведётся разработка комплексной системы безопасности лесов.

По поручению губернатора вопросом занимаются глава Тольятти Николай Ренц и министр лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования региона Александр Ларионов. На эту работу Дмитрий Азаров дал им один месяц.

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