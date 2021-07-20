На МАКС-2021 представили систему мониторинга, которая помогла обнаружить пожар в Тольятти

Во вторник, 20 июля, в подмосковном Жуковском на международным авиакосмическом салоне был представлен целый ряд новейших разработок, одна из которых — многоцелевой автоматизированный комплекс воздушной разведки и доставки средств спасения "Сокол".
Именно благодаря этому высокотехнологичному оборудованию в тольяттинских лесах совсем недавно удалось зафиксировать крупное возгорание и максимально оперативно сообщить о нем в МЧС. Уникальная система фирмы в течение 4 минут позволила поднять дрон в небо и определить точное место пожара.
Организация "Сокол" занимается автоматизированными комплексами для дронов. Артем Пластеев, представляющий сегодня разработки компании на авиасалоне "МАКС-2021", подчеркнул, что подобная уникальная система пока работает только в Тольятти, но в дальнейшем планируется расширять географию.
"Наш продукт позволяет решить проблему оперативных вылетов, чтобы предоставить картинку с воздуха для принятия каких-то управленческих решений", — отметил Артем Пластеев.
Глава региона убежден: чтобы не происходило подобных крупных пожаров, необходимы новые меры защиты природы — как системы мониторинга, так и фотоловушки.
"Видеонаблюдение — это один из главнейших элементов данной системы безопасности. При этом нам нужны еще фотоловушки. Это вопрос фиксации нарушителей. Их ставят на краснокнижных зверей, а нужно, чтобы можно было потом идентифицировать и нарушителей закона — тех, кто творит это безобразие, поджигает лес", — подчеркнул Глава региона.
Губернатор поблагодарил разработчиков за слаженную работу и быструю реакцию, которая помогла оперативно обнаружить пожар и приступить к его рушению. Глава региона подчеркнул, что сейчас ведётся разработка комплексной системы безопасности лесов.
По поручению губернатора вопросом занимаются глава Тольятти Николай Ренц и министр лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования региона Александр Ларионов. На эту работу Дмитрий Азаров дал им один месяц.
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!