В ДТП на трассе М-5 под Тольятти один человек погиб и трое пострадали

Во вторник, 20 июля, в 22:10, на трассе М-5 в Ставропольском районе Самарской столкнулись Lada Priora и грузовик DAF, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По предварительным данным полицейских, 29-летняя ехала на легковушке из Тольятти в направлении Сызрани. На 942 км трассы она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком с полуприцепом-цистерной.
В результате аварии 50-летняя пассажирка Lada Priora получила смертельные травмы и скончалась до приезда "скорой помощи". Автомобилистку и двух ее пассажиров пяти и 10 лет госпитализировали, сейчас их жизням ничего не угрожает.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!