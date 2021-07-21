В ДТП на трассе М-5 под Тольятти один человек погиб и трое пострадали

Во вторник, 20 июля, в 22:10, на трассе М-5 в Ставропольском районе Самарской столкнулись Lada Priora и грузовик DAF, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным полицейских, 29-летняя ехала на легковушке из Тольятти в направлении Сызрани. На 942 км трассы она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком с полуприцепом-цистерной.

В результате аварии 50-летняя пассажирка Lada Priora получила смертельные травмы и скончалась до приезда "скорой помощи". Автомобилистку и двух ее пассажиров пяти и 10 лет госпитализировали, сейчас их жизням ничего не угрожает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.