Три человека пострадали в опрокинувшемся автомобиле в Самаре

Во вторник, 20 июля, в Самаре в ДТП попал 22-летний водитель Hyundai. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 23:50 он двигался по ул. Авроры в направлении Московского шоссе и наехал на бордюр. Из-за этого автомобиль опрокинулся.
В результате аварии водитель и два пассажира попали в больницу с различными травмами.
По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!