Три человека пострадали в опрокинувшемся автомобиле в Самаре

Во вторник, 20 июля, в Самаре в ДТП попал 22-летний водитель Hyundai. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 23:50 он двигался по ул. Авроры в направлении Московского шоссе и наехал на бордюр. Из-за этого автомобиль опрокинулся.

В результате аварии водитель и два пассажира попали в больницу с различными травмами.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.