Самарская область получит 1,87 млрд руб. на обеспечение плановой медпомощи в условиях COVID-19

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Правительство РФ распределило между региональными бюджетами 85 млрд руб. на обеспечение плановой медпомощи в условиях COVID-19. В кабинете министров рассчитывают, что эти средства должны покроют затраты на 500 тыс. госпитализаций. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Правительства РФ 21 июля.