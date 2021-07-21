Самарская область получит 1,87 млрд руб. на обеспечение плановой медпомощи в условиях COVID-19

Правительство РФ распределило между региональными бюджетами 85 млрд руб. на обеспечение плановой медпомощи в условиях COVID-19. В кабинете министров рассчитывают, что эти средства должны покроют затраты на 500 тыс. госпитализаций. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Правительства РФ 21 июля.
Самарской области выделили 1,87 млрд рублей. Крупнейшие же трансферты получат бюджеты Москвы (17,5 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (4,5 млрд).
Директор ТФОМС Самарской области Владислав Романов отмечает, что сумма, выделенная региону является наибольшей в ПФО. Это позволит не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь.
Последние комментарии
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.
Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?