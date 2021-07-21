16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область получит 1,87 млрд руб. на обеспечение плановой медпомощи в условиях COVID-19 В Самаре рассмотрят кандидатов на вакантные должности районных судей Прокурором Октябрьска назначили Сергея Демина Самарская область дополнительно получит 91 млн руб. на благоустройство сельских территорий Самарская область получит еще 14,7 млн руб. на лекарства для лечащихся на дому пациентов с COVID-19

Федеральная власть Власть и политика

Самарская область получит 1,87 млрд руб. на обеспечение плановой медпомощи в условиях COVID-19

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правительство РФ распределило между региональными бюджетами 85 млрд руб. на обеспечение плановой медпомощи в условиях COVID-19. В кабинете министров рассчитывают, что эти средства должны покроют затраты на 500 тыс. госпитализаций. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Правительства РФ 21 июля.

Самарской области выделили 1,87 млрд рублей. Крупнейшие же трансферты получат бюджеты Москвы (17,5 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (4,5 млрд).

Директор ТФОМС Самарской области Владислав Романов отмечает, что сумма, выделенная региону является наибольшей в ПФО. Это позволит не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Art Markin 20 февраля 2018 08:28 Председателю Самарского облсуда вновь ищут заместителя

Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1