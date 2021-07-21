В тольяттинском реабилитационном центре "Виктория" появилась спортивная площадка для детей с ОВЗ

В среду, 21 июля, в Тольятти на территории отделения "Бережок" реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья "Виктория" открылась первая большая спортивная площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказал директор реабилитационного центра "Виктория" Эдуард Михайлов, спортивная площадка оборудована при поддержке благотворительной организации "Время преобразований".

"У нас сегодня праздник, мы открываем вторую часть площадки "Доступный спорт". Здесь будут заниматься все дети — и ребята, которые сдают ГТО, и ребята с ограничениями по здоровью. Есть футбольное поле, баскетбольная площадка, кольцо, установленное на более низком уровне, мягкое безопасное покрытие. Сейчас у нас 84 ребенка проходят оздоровление. Наши педагоги — большие фантазеры, они каждый раз придумывают для детей новые упражнения, задания, конкурсы, праздники", — пояснил он.

Тольяттинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Виктория" оказывает реабилитационные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в возрасте от 1,5 до 18 лет. В учреждении три отделения с общей мощностью 246 койко-мест, ежегодно здесь получают услуги около 2 тысяч детей. В отделении "Бережок" в среднем в год проходят реабилитацию 384 человека. Работа строится на системно-комплексном подходе к каждому конкретному ребёнку, с учетом его индивидуальных особенностей и проблем со здоровьем. Все реабилитационные мероприятия для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями Самарской области проводятся бесплатно.