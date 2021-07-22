Банк "Открытие": россияне пересели с общественного транспорта на такси

Пандемия COVID-19 и вызванное ей стремление части людей избегать общественного транспорта привело к росту безналичных расходов на такси. Таковы результаты анализа трансакций клиентов банка "Открытие", который провел банк совместно с СК "Росгосстрах Жизнь"*. В январе–мае 2021 года клиенты "Открытия" ездили и расплачивались картой за такси почти в четыре раза чаще, чем в январе–мае 2019 года, за год до появления коронавируса и введения ограничений, и потратили на это в 3,6 раза больше денег.

Рост количества поездок и объема расходов зафиксирован и относительно января-мая 2020 года — в 1,8 раза и в 2,1 раза соответственно. Как известно, с апреля 2020 года в России начали действовать противоэпидемические ограничения. При этом в некоторых крупных городах рост расходов на такси в январе–мае 2021 года относительно первого полугодия 2019-го отмечался даже при снижении среднего чека поездки — то есть, люди начали активнее и чаще ездить на меньшие расстояния.

"Мы видим, что с начала пандемии наши клиенты стали внимательнее относиться к своему здоровью, задумываться о страховании жизни и здоровья, активнее пользоваться удаленными сервисами. В таких условиях граждане готовы чаще ездить на такси и тратить на это больше денег, а также чаще платить пластиковой картой или через приложение, чтобы не пользоваться наличными. Мы понимаем насколько это важно для клиентов, поэтому держателям карт Opencard Плюс и Opencard Премиум ** доступна дополнительная скидка и повышенный кешбэк при оплате на АЗС и услуг такси в приложении партнёров", — говорит заместитель лидера трайба "Ежедневный банкинг" банка "Открытие" Алексей Перов.

Востребованность такси росла во всех исследованных городах. В частности, средний чек на поездку в такси в Москве остался на уровне января-мая 2019 года, при этом количество поездок выросло в 3,9 раза. В результате за пять месяцев этого года россияне в столице потратили на такси в 3,8 раза больше, чем в январе–мае 2019 года.

В Санкт-Петербурге в январе–мае 2021 года ездили на такси в 8 раз чаще, чем два года назад, и потратили на поездки в 2,9 раза больше. Средняя стоимость поездки при этом снизилась на 21%.

В Казани количество поездок за пять месяцев выросло на 39% относительно января-мая 2019 года. При этом в 1,8 раза снизился средний чек. В целом жители в Казани потратили на такси на 59% меньше денег, чем двумя годами ранее.

Жители Самары в январе–мае ездили на такси в 9 раз чаще, чем двумя годами ранее, при снижении среднего чека на 37%. В целом они потратили на такси в 5,2 раза больше, чем в январе–мае 2019 года.

В Воронеже количество поездок на такси в январе–мае выросло в 3,4 раза относительно января-мая 2019 года, а объем расходов — в полтора раза, при снижении среднего чека на 32%.

Жители Новосибирска ездили на такси в январе–мае в 8 раз чаще, чем двумя годами ранее, и потратили на это в 7,8 раза больше при росте среднего чека на 30%.

Жители Краснодара ездили на такси в январе–мае в 15 раз чаще, чем двумя годами ранее, и потратили на это в 7,4 раза больше при полуторакратном росте среднего чека.

*Анализ трансакций по кредитным и дебетовым картам банка "Открытие" за 2019–2021 годы, проведенный совместно с СК "Росгосстрах Жизнь". Региональная сеть банка "Открытие" насчитывает 521 клиентский офис в 227 городах 73 регионов страны.

** Ознакомиться с условиями получения статусов и их привилегиями можно на сайте банка https://www.open.ru/plus?from=main_menu, https://www.open.ru/premium?from=main_menu.