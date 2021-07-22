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Облправительство Власть и политика

В Самарской области подготовят пилотные проекты комплексного развития территорий

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил сформировать при министерстве строительства региона рабочую группу с участием представителей застройщиков, муниципалитетов для подготовки пилотных проектов комплексного развития территорий. Поручение было дано в среду, 21 июля, на совещании с представителями строительной отрасли региона по вопросам ввода жилья в 2021–2030 годах.

На совещании также был поднят вопрос о готовности региональной нормативно-правовой базы для реализации механизмов комплексного развития территорий в Самарской области. По информации минстроя, из девяти обязательных нормативно-правовых актов утверждено шесть, еще три будут утверждены до конца месяца.

Важно, что проекты НПА были направлены на рассмотрение всем органам исполнительной власти и органам местного самоуправления, а также застройщикам. Поступившие предложения были максимально учтены.

Участники совещания традиционно обсудили ход выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию. Врио министра строительства Самарской области Владимир Спиридонов доложил, что в текущем году всего планируется получить 49 разрешений на ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов общей площадью 841,5 тыс. кв. м. На 19 июля министерством выдано 23 разрешения на 373,4 тыс. кв. м.

Председатель правительства области поблагодарил застройщиков за работу: "Традиционный мониторинг планов, которые мы вместе с вами составляли, показал, что из 26 застройщиков, заявлявших ввод в первом полугодии, только пять не справились с полным объемом. Знаю, что дома строятся, в ближайшее время ввод будет обеспечен. Многие идут с опережением. Все отставания до конца года мы должны наверстать".

Отдельное внимание было уделено объектам, имеющим риски включения в Единый реестр проблемных объектов на основании мониторинга Единой информационной системы жилищного строительства в 2021–2022 гг. По этим объектам, их в настоящее время десять,  решено составить индивидуальные планы завершения работ. Врио министра строительства предложил застройщикам таких объектов в максимально короткие сроки представить перечень проблем, для урегулирования которых нужна помощь. 

На совещании рассмотрели, как выполняется план получения разрешений на строительство в третьем квартале текущего года. Министр строительства рассказал, что на сегодняшний день министерством рассматривается выдача 59 разрешений на строительство, на 19 июля выдано 27.

Председатель областного правительства отметил, что по предложениям руководителей строительного комплекса в плане произошли существенные изменения: "Если в начале года планировалось выдать разрешения за год на строительство 1115 тыс. кв. м, то сегодня план скорректирован до 1591 тыс. кв. м.  Значительное количество застройщиков даже в новых законодательных условиях увеличивают планы и готовят новые объекты к строительству".

Также участники совещания обсудили поступление заявок на участие в программе развития жилищного строительства субъектов РФ в рамках подпрограммы "Стимул" на 2023–2024 годы. "У нас есть успешные проекты, которые получают финансирование — "Волгарь", "Южный город". Своевременно готовится проектно-сметная документация, по текущему году все законтрактовано, работы ведутся активно. Но новых инициатив мало. У нас колоссальные планы по объему жилья. Нужно обеспечить и инфраструктуру — дорожную, инженерную. При этом "Стимул" — одно из самых интересных направлений для этого", — считает председатель областного правительства.

"За счет федеральных субсидий будем строить по две школы в год, потребность — больше. Поэтому будем активнее использовать механизм государственно-частного партнерства", — рассказал Виктор Кудряшов.

Также он отметил позитивный опыт строительства других социальных объектов, отметив пилотный проект возведения Дома культуры в Южном городе на условиях концессионного соглашения: "Мы готовы рассматривать и такие объекты, обеспечить частичное финансирование за счет капитального гранта и возвратность полного объема средств в течение определенного периода времени".

В заключение совещания Виктор Кудряшов призвал застройщиков к активному взаимодействию с областным министерством строительства и муниципальными образованиями для решения всех возникающих проблемных вопросов.

Напомним, в регионе готовится к реализации шесть проектов комплексного освоения территорий. Четыре из них в Самаре - около стадиона "Самара Арена", на территории 4 ГПЗ, ЗИМа и около Южного шоссе. Еще по одному проекту планируется реализовать в Тольятти (Прибрежный парк) и в Кинеле.

Региональные власти системно занимаются вопросами жилищного строительства. О необходимости обновления жилищного фонда, увеличения темпов строительства жилья с акцентом на комплексное развитие территорий в своем послании говорил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На постоянном контроле правительства выдача разрешений на ввод жилья, сроки ввода объектов в эксплуатацию, объекты, имеющие риски включения в реестр проблемных, статус утверждения нормативно-правовых актов для реализации механизмов комплексного развития территорий в Самарской области и другие вопросы.

Гид потребителя

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