Ребенок и мужчина из Самарской области скончались после ДТП в Ульяновске

Машина с тремя жителями Самарской области 21 июля попала в ДТП на Президентском мосту в Ульяновске. Как сообщает УМВД по Ульяновской области, легковушку Kia Rio, в которой находились мужчина, женщина и двухлетний ребенок, протаранил КамАЗ. Грузовик протащил иномарку до впереди стоящего КамАЗа.

В результате 29-летний водитель Kia скончался на месте происшествия. Его пассажиры были госпитализированы в медицинское учреждение, где ребенок скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По результатам медицинского освидетельствования предполагаемый виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Фигурант задержан и помещен в изолятор временного содержания.