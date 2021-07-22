Ребенок и мужчина из Самарской области скончались после ДТП в Ульяновске

Машина с тремя жителями Самарской области 21 июля попала в ДТП на Президентском мосту в Ульяновске. Как сообщает УМВД по Ульяновской области, легковушку Kia Rio, в которой находились мужчина, женщина и двухлетний ребенок, протаранил КамАЗ. Грузовик протащил иномарку до впереди стоящего КамАЗа.
В результате 29-летний водитель Kia скончался на месте происшествия. Его пассажиры были госпитализированы в медицинское учреждение, где ребенок скончался.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По результатам медицинского освидетельствования предполагаемый виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Фигурант задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!