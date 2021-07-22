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ДТП Происшествия

Ребенок и мужчина из Самарской области скончались после ДТП в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Машина с тремя жителями Самарской области 21 июля попала в ДТП на Президентском мосту в Ульяновске. Как сообщает УМВД по Ульяновской области, легковушку Kia Rio, в которой находились мужчина, женщина и двухлетний ребенок, протаранил КамАЗ. Грузовик протащил иномарку до впереди стоящего КамАЗа.

В результате 29-летний водитель Kia скончался на месте происшествия. Его пассажиры были госпитализированы в медицинское учреждение, где ребенок скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По результатам медицинского освидетельствования предполагаемый виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Фигурант задержан  и помещен в изолятор временного содержания.

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