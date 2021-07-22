Житель Самарской области перевел мошенникам 160 тыс. руб. за телефоны со скидкой

В Самарской области мошенники обманули 67-летнего мужчину, сообщает региональное ГУ МВД.

На сайте в интернете мужчина увидел информацию о скидке 75% на мобильные телефоны и перевел на несколько счетов неизвестного более 160 тыс. рублей, но товар так и не получил. Когда "продавец" перестал выходить на связь, пострадавший обратился в полицию.

Сейчас по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

ГУ МВД по Самарской области в очередной раз напоминает, что не стоит доверять предложениям от незнакомцев в интернете. Прежде чем заключать сделки онлайн, нужно внимательно изучить историю компании, сроки ее деятельности и отзывы других пользователей. Будьте бдительны, не верьте мошенникам. Злоумышленники под видом продажи товаров и услуг в интернете могут похитить деньги.