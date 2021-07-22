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Преступления Происшествия

Житель Самарской области перевел мошенникам 160 тыс. руб. за телефоны со скидкой

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области мошенники обманули 67-летнего мужчину, сообщает региональное ГУ МВД.

На сайте в интернете мужчина увидел информацию о скидке 75% на мобильные телефоны и перевел на несколько счетов неизвестного более 160 тыс. рублей, но товар так и не получил. Когда "продавец" перестал выходить на связь, пострадавший обратился в полицию.

Сейчас по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

ГУ МВД по Самарской области в очередной раз напоминает, что не стоит доверять предложениям от незнакомцев в интернете. Прежде чем заключать сделки онлайн, нужно внимательно изучить историю компании, сроки ее деятельности и отзывы других пользователей. Будьте бдительны, не верьте мошенникам. Злоумышленники под видом продажи товаров и услуг в интернете могут похитить деньги.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дрессировщик крокодилов Самара 08 июля 2021 09:20 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях

Ирина Бакланова 04 июля 2021 16:33 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?

Икс Игрек 03 июля 2021 20:46 В Самаре найдена убитой адвокат Екатерина Сокирская

Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:20 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать

Людмила Ерофеева 04 мая 2021 19:59 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.

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