В Тольятти водитель грузовика врезался в две легковушки

В среду, 21 июля, в Тольятти столкнулись грузовик и две легковушки, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

32-летний водитель грузовика MAN двигался по ул. Северной в направлении ул. Борковской. В районе дома № 14а он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди Lada Vesta под управлением 59-летнего мужчины. От удара легковушка врезалась в попутный ВАЗ-21154.

В аварии пострадали два пассажира легковушек 60 и 74 лет. Госпитализация им не потребовалась.