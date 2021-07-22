В Тольятти водитель грузовика врезался в две легковушки

В среду, 21 июля, в Тольятти столкнулись грузовик и две легковушки, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
32-летний водитель грузовика MAN двигался по ул. Северной в направлении ул. Борковской. В районе дома № 14а он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди Lada Vesta под управлением 59-летнего мужчины. От удара легковушка врезалась в попутный ВАЗ-21154.
В аварии пострадали два пассажира легковушек 60 и 74 лет. Госпитализация им не потребовалась.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!