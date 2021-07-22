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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Вместе с жителями наметим траектории развития города на десятилетия вперед"

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции дал старт работе урбанистического Форума "Будущее Тольятти". Обсудить перспективы развития города собрались представители промышленных предприятий Автограда, ведущие архитекторы, дизайнеры, ученые, волонтеры, председатели МКД и ТСЖ.

"Тольятти — замечательный, красивый, интересный и энергичный город, где живут талантливые и трудолюбивые люди. Именно стремление к большой цели когда-то положило начало Тольятти. Это и строительство ГЭС, АвтоВАЗа, которым гордится вся страны, это предприятия большой химии, которые сегодня вносят огромный вклад в экономику региона, страны и мира", — отметил руководитель области, открывая форум.

По мнению губернатора, сегодня Автоград переживает эпоху четвертого рождения. В связи с этим глава региона предложил участникам форума обсудить новые перспективные направления развития города. Со строительством моста через Волгу Тольятти становится ключевым в реализации международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай". Это самый масштабный инфраструктурный проект государственно-частного партнерства в стране.

Дмитрий Азаров добавил, что новые решения, которые будут совместно выработаны участниками форума и жителями Тольятти, можно внести в стратегию долгосрочного развития города, которая вместе с людьми была разработана и принята еще в 2018 году.

Глава региона нацелил на эту работу участников форума и попросил при формировании своих идей учитывать планы по развитию одной из крупнейших в стране нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации.

Волонтер общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" Ирина Долгополова рассказала о своем проекте по созданию новых общественных пространств в Тольятти "Ярче". Сегодня по инициативе молодежи приводят в порядок территории города с созданием скейт-парков, зон wi-fi, фонтанов, детских игровых комплексов — делают все для того, чтобы всем жителям было интересно и комфортно проводить время.

Одним из основных спикеров форума стал Павел Гнилорыбов — основатель проекта "Архитектурные излишества", специалист по исторической урбанистике, лауреат премии Московского урбанистического форума. Он прочитал две лекции. Первая — "Тольятти — точка сборки. Как нам принять и полюбить советский модернизм". Спикер коснулся вопросов признания главного стиля, определяющего лицо Тольятти, рассказал о том, как он возник, как сейчас сохраняют модернистские здания в разных частях страны.

На второй лекции — "Благоустройство: как мы становимся горожанами" — он рассказал, почему благоустройство стало столь актуальным и выделено в отдельный национальный проект, какие удачные примеры преображения территорий можно выделить в России, как работает модель государственно-частного партнерства.

"Тольятти — город моего сердца, моего детства и юности. И работа на крупнейших предприятиях, заводах тоже связана с Тольятти. Я люблю город и желаю ему процветания. Готов этому всячески содействовать. Главное — идеи по развитию Тольятти должны быть за жителями. Тогда все получится", — резюмировал Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

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