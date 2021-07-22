16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Два человека погибли и еще трое пострадали в ДТП в Самарской области Водитель Lada Granta насмерть сбил лося в Самарской области Ребенок и мужчина из Самарской области скончались после ДТП в Ульяновске Смертельная авария с легковушкой и фурой под Тольятти попала на видео В ДТП на трассе М-5 под Тольятти один человек погиб и трое пострадали

ДТП Происшествия

Два человека погибли и еще трое пострадали в ДТП в Самарской области

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 132
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Два человека погибли в ДТП в Сызранском районе Самарской области, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 17:00 22 июля на пересечении дороги "Урал" — Старая Рачейка — Смолькино и объездной дороги с. Старая Рачейка столкнулись ВАЗ-2106 и УАЗ.

В результате аварии погибли 18-летний водитель и 17-летняя пассажирка ВАЗ-2106. Еще два 17-летних пассажира этой машины и 63-летний водитель УАЗа получили травмы и попали в больницу.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства ДТП.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

брат Горонфло 07 мая 2021 18:03 В Сызранском районе столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавшие

Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

Хорен Григорьян 04 октября 2018 14:02 Водителю эвакуатора, повредившему четыре машины, грозит предупреждение или штраф до 500 рублей

А машины ремонтировать да чей счёт будут?

Анастасия Копкина 14 сентября 2018 07:06 Четыре человека пострадали в опрокинувшемся в кювет Renault в Кинель-Черкасском районе

А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1