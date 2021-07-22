Два человека погибли и еще трое пострадали в ДТП в Самарской области

Два человека погибли в ДТП в Сызранском районе Самарской области, сообщает региональное ГУ МВД.
В 17:00 22 июля на пересечении дороги "Урал" — Старая Рачейка — Смолькино и объездной дороги с. Старая Рачейка столкнулись ВАЗ-2106 и УАЗ.
В результате аварии погибли 18-летний водитель и 17-летняя пассажирка ВАЗ-2106. Еще два 17-летних пассажира этой машины и 63-летний водитель УАЗа получили травмы и попали в больницу.
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства ДТП.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!