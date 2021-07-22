Два человека погибли и еще трое пострадали в ДТП в Самарской области

Два человека погибли в ДТП в Сызранском районе Самарской области, сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:00 22 июля на пересечении дороги "Урал" — Старая Рачейка — Смолькино и объездной дороги с. Старая Рачейка столкнулись ВАЗ-2106 и УАЗ.

В результате аварии погибли 18-летний водитель и 17-летняя пассажирка ВАЗ-2106. Еще два 17-летних пассажира этой машины и 63-летний водитель УАЗа получили травмы и попали в больницу.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства ДТП.