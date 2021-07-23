В селе под Тольятти парень на электросамокате сбил женщину и скрылся

В Ставропольском районе Самарской области полицейские разыскивают юношу, который ехал на электросамокате и сбил женщину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ОГИБДД Ставропольского района.

Инцидент произошел 17 июля, примерно в 15:00, на ул. Пионерской в с. Васильевка. Молодой человек ехал на электросамокате и сбил 43-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу. После этого парень скрылся с места происшествия.

По данным полицейских, пострадавшую госпитализирована с переломом шейки бедра.

Приметы разыскиваемого: на вид лет 15-18, светлые волосы, рост около 175 см, был одет в черные шорты и черную футболку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по факту случившегося, правоохранители просят обращаться в ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району по адресу: Тольятти, ул. Советская, 15, каб.19 или звонить по телефону: 8 (8482) 28-36-96 или 8-927-214-41-36.