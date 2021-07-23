В селе под Тольятти парень на электросамокате сбил женщину и скрылся

В Ставропольском районе Самарской области полицейские разыскивают юношу, который ехал на электросамокате и сбил женщину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ОГИБДД Ставропольского района.
Инцидент произошел 17 июля, примерно в 15:00, на ул. Пионерской в с. Васильевка. Молодой человек ехал на электросамокате и сбил 43-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу. После этого парень скрылся с места происшествия.
По данным полицейских, пострадавшую госпитализирована с переломом шейки бедра.
Приметы разыскиваемого: на вид лет 15-18, светлые волосы, рост около 175 см, был одет в черные шорты и черную футболку.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по факту случившегося, правоохранители просят обращаться в ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району по адресу: Тольятти, ул. Советская, 15, каб.19 или звонить по телефону: 8 (8482) 28-36-96 или 8-927-214-41-36.
Последние комментарии
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.