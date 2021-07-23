Виктор Полянский: "Камеры дисциплинируют всех участников избирательных отношений"

Сопредседатель Общественного штаба, руководитель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами Общественной палаты региона Виктор Полянский поделился мнением о новой системе видеофиксации на предстоящих выборах. Видеофиксация будет вестись в круглосуточном режиме все три дня голосования.

"Наличие камер дисциплинирует всех участников избирательных отношений: и членов избирательной комиссии, и кандидатов в депутаты, и представителей партий, и даже самих наблюдателей, - считает он. - Потому что каждый наблюдатель так или иначе тоже имеет свой собственный интерес. А ведь независимые должны обеспечивать соблюдение законности голосования".

По словам Виктора Полянского, переоценивать этот инструмент тоже нельзя, так как воспринимать картинку в движении не так просто. Опыт показывает, что даже по видео наблюдатели порой фиксируют ложные случаи нарушений.

"Любой добросовестный и заинтересованный в честности выборов гражданин сможет подключиться через центры, представителей партий или кандидатов, которые будут допущены к такому мониторингу", - напомнил он.