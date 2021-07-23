Виктор Полянский: "Камеры дисциплинируют всех участников избирательных отношений"

Сопредседатель Общественного штаба, руководитель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами Общественной палаты региона Виктор Полянский поделился мнением о новой системе видеофиксации на предстоящих выборах. Видеофиксация будет вестись в круглосуточном режиме все три дня голосования.
"Наличие камер дисциплинирует всех участников избирательных отношений: и членов избирательной комиссии, и кандидатов в депутаты, и представителей партий, и даже самих наблюдателей, - считает он. - Потому что каждый наблюдатель так или иначе тоже имеет свой собственный интерес. А ведь независимые должны обеспечивать соблюдение законности голосования".
По словам Виктора Полянского, переоценивать этот инструмент тоже нельзя, так как воспринимать картинку в движении не так просто. Опыт показывает, что даже по видео наблюдатели порой фиксируют ложные случаи нарушений.
"Любой добросовестный и заинтересованный в честности выборов гражданин сможет подключиться через центры, представителей партий или кандидатов, которые будут допущены к такому мониторингу", - напомнил он.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...