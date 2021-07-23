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Банк "Открытие": ЕЦБ не скоро поднимет ставку

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Алексей Тихонов, управляющий директор аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"По итогам июльского заседания ЕЦБ сохранил без изменений монетарную политику и программы монетарной поддержки экономики. При этом регулятор пересмотрел свои ожидания по будущим процентным ставкам в соответствие с новой стратегией. ЕЦБ позитивен в отношении будущего экономики региона, ожидая восстановление экономической активности к докризисным уровням в первом квартале следующего года.

Основным итогом прошедшего заседания стал пересмотр ожиданий ЕЦБ по процентной политике регулятора. Согласно новому подходу, процентные ставки ЕЦБ останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока он не будет ожидать достижения инфляцией 2% на горизонте трехлетнего прогнозирования, но не в конце этого периода, а задолго до его окончания. При этом регулятор должен быть уверен, что базовая инфляция устойчиво останется на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Согласно новой стратегии, подобный подход может сопровождаться временным превышением инфляцией целевого уровня в 2%.

Подобная формулировка, по сути, означает, что ЕЦБ приступит к подъему ставок, только когда будет прогнозировать инфляцию выше 2% в течение продолжительного периода. А также, когда будет уверен, что повышение ставки не приведет к снижению инфляции ниже 2% в среднесрочной перспективе. Новый подход существенно отличается от прежнего, который предполагал сохранение процентных ставок на текущем уровне или ниже до тех пор, пока ЕЦБ не увидит приближения инфляции к 2% внутри прогнозного периода. Таким образом, ЕЦБ отказался от механистического подхода в определении процентной политики, полностью перейдя к ее ручному управлению на основе своих прогнозов и ожиданий. Такой подход, очевидно, предполагает сохранение текущих рекордно низких процентных ставок на значительно более длительный период, чем ранее действовавший.

ЕЦБ сохраняет позитивный взгляд на экономику, отмечая ускоряющееся восстановление экономической активности в регионе благодаря ослаблению эпидемиологических ограничений. При этом сейчас он не видит существенных рисков из-за распространения дельта-штамма Covid-19. ЕЦБ отметил растущий оптимизм бизнеса на фоне восстановления спроса, что способствует поддержке инвестиционной активности. Регулятор ожидает восстановление экономической активности в Еврозоне к докризисным уровням в 1 кв. 2022 г.".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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